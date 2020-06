Ninjala aura un mode Histoire en DLC payant

Ninjala est un jeu de tir multijoueur exclusif à la Nintendo Switch développé par GungHo Online Entertainment qui va tenter de surfer sur la mode des free-to-play en visant plus spécifiquement les enfants et aussi tout ceux qui en ont marre des jeux de tir traditionnels ou on passe son temps à à vouloir trucider l'autre.... Dans Ninjala on ne cherche pas à tuer ses adversaires mais juste à les "dégommer"- littéralement ! Mélangeant le style et l'ambiance de Splatoon et d'ARMS avec des mécaniques de jeu de Fortnite, le jeu pourrait bien créer la surprise lors de sa sortie le 24 juin prochain.

Ninjala sera disponible en téléchargement gratuit permettant immédiatement de jouer à plusieurs en ligne, et cela même sans abonnement. Cependant, on découvre aujourd’hui que le jeu proposera aussi un mode Histoire. Cependant, celui-ci sera réservé à ceux qui voudront bien mettre la main à la poche puisque ce mode sera disponible en DLC payant. Peu de détails pour le moment si ce n'est qu'il devrait être disponible en Europe à 9,99€. ..

Evidemment, dés que d'autres informations nous parviendront, nous vous les communiquerons.