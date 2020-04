SONIC x Ninjala : une collaboration serait en préparation

Ninjala est un "free-to-start" qui mélange Splatoon et Fortnite, qui est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch le mois prochain. Suite à la bêta qui s'est déroulée il y a deux jours (voir ici) des "datamineurs" ont semble-t-il mis à jour des données laissant penser qu'un événement lié à SONIC était dans les tuyaux. A cette occasion, les joueurs pourraient notamment utiliser des masques Sonic, Tails ou Knuckkles. Alors à ce stade, il ne s'agit que d'une rumeur mais si cela se confirme, on devrait en entendre parler assez vite.

Pour rappel, Ninjala sera disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch le 27 mai prochain .

New: A datamine from @LeanYoshi suggest #Sonic may have a collaboration with upcoming title Ninjala in a form of various cosmetic items and stickers. #SonicNews pic.twitter.com/cUIBiZ3G9E