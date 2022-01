Ninjala : le Free-to-play se décline en anime - La diffusion des premiers épisodes est imminente

Après le free-to-play aux millions d'exemplaires téléchargés (le jeu Ninjala a récemment dépassé les 7 millions de téléchargements -voir notre article ici) et une collaboration avec le célébrissime anime Demon Slayer, Ninjala décline son univers avec son propre anime. Dans celui-ci vous pourrez découvrir tous les vendredis, au rythme d'un épisode par semaine (visible seulement durant une semaine, à partir du 14 janvier prochain Ninjala/videos">sur la chaîne Youtube officielle - cliquez ici pour y accéder -, les aventures de Burton, Berecca et Ron, trois chercheurs qui travaillent sur le ninja-gum la substance octroyant les pouvoirs aux joueurs de Ninjala. Que pensez-vous de cette déclinaison de l'univers du jeu de Gungho Online Entertainement en anime ? Une chose est sûre, rien n'arrête plus Ninjala.

Le ninja-gum, une substance connue pour renforcer les pouvoirs cachés des shinobis et leur permettre de les utiliser...

Burton, Berecca et Ron, trois chercheurs de la World Ninja Association, ou WNA, se chargent de le développer en secret. Malheureusement, ils ont enchaîné les échecs.

Mais après trois années entières d'expérimentation, ils ont enfin réussi à produire du ninja-gum !

« Ninjala », le tournoi de combats ninja extrêmes qui utilise le ninja-gum a été organisé afin de trouver le shinobi le plus fort, mais des incidents et des complots impliquant le ninja-gum et l'existence d'êtres inconnus se trament dans les coulisses...

La série animée Ninjala commence ! Avec en vedette les huit personnages principaux du jeu (Burton, Berecca, Ron, Van, Emma, Jane, Kappei et Lucy), ainsi que Gumchi !

L’anime Ninjala

Disponible pendant une semaine uniquement sur la chaîne YouTube officielle « PlayNinjala », tous les vendredis à 4h00 (CET) à partir du 14 janvier 2022 !