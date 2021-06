Ninjala fête son anniversaire en annonçant une collaboration avec l'anime phénomène Demon Slayer

Avec le temps, la Nintendo Switch propose un nombre assez impressionnant de "free-to-play" permettant en théorie de s'amuser gratuitement sans débourser un seul centime (mais avec des incitation aux micro-achats...) Si Fortnite est un des maîtres de la catégorie, depuis un an, il existe sur Nintendo Switch, une alternative plus cartoon et colorée, reprenant pas mal d'idées à Splatoon mais aussi à ARMS, deux licences multi créés par Nintendo. Il s'agit, bien sûr de Ninjala développé par GungHo Online Entertainment et dans lequel on dirige d'impitoyable ninjas redevenus enfants...

Le 24 juin dernier, le jeu a fêté sa première année et pour l'occasion, un stream spécial a été organisé durant lequel de nombreuses annonces ont été faîtes. L'une d'elles concerne une collaboration avec la série animée et manga Demon Slayer qui est un des dernier gros succès en matière de manga et d'anime au Japon mais aussi dans le monde entier. le film sorti au japon l'année dernière est à ce jour le plus gros succès du box office japonais. Son arrivée dans Ninjala est donc un évènement qui devrait plaire à pas mal de monde. Il se déroulera du 19 juillet au 30 août et permettra de participer à un tournoi spécial mais aussi d'obtenir des skins pour les armes, des emotes dédiées, de nouveaux vêtements et des coiffures basés sur les héros de Demon Slayer.

Retrouvez les vidéos d'annonces des événements à venir ci-dessous.

