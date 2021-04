Ninjala collabore avec Monster Hunter Rise dans un Dlc gratuit

Le Free2Play de GungHo Online Entertainment Ninjala déjà disponible sur Nintendo Switch s'offre une collaboration avec la licence la plus en vogue du moment. En effet, via une bande-annonce Nintendo vient d'annoncer qu'un Dlc gratuit pour le jeu offrira aux joueurs la possibilité d'afficher leur passion pour la licence Monster Hunter (dont le très bon dernier épisode en date Monster Hunter Rise vient de sortir sur Nintendo Switch). Au menu : Des costumes, de nouveaux avatars, de nouvelles émotes....

Les joueurs auront jusqu'au 26 mai pour profiter de cet événement limités dans le temps et pour récupérer leurs lots gratuits.

Le ninja-gum

Utilisez le ninja-gum pour faire des bulles qui peuvent être utilisées contre vos ennemis, fabriquez toutes sortes d'armes, et avancez dans les arènes en un éclair.

Votre type d'arme et son apparence varient en fonction du ninja-gum que vous utilisez.

Compétition

Prenez part à des combats de type Battle Royale où jusqu'à 8 joueurs peuvent s'affronter et essayez de devenir le meilleur ninja ! Le joueur qui a le plus de points à la fin du match remporte la partie. Marquez des points en battant vos adversaires, en obtenant des objets, en détruisant les drones un peu partout dans l'arène, et bien plus encore. Gagnez des points bonus en éliminant vos adversaires avec un ippon, une technique impressionnante qui achève vos adversaires.

Jeu d'équipe

Rejoignez des amis et faites un combat en équipe à 4 contre 4. Coopérez avec vos coéquipiers et gagnez plus de points que l'équipe adverse pour remporter la partie.

Avatar

De nombreuses tenues et accessoires colorés en tous genres sont disponibles. Il y a une grande variété d'objets d'avatar que votre avatar peut porter. Vous pouvez choisir de ne porter qu'une seule marque pour avoir un look plus cohérent, ou mélanger les marques à votre guise et créer un style unique en son genre !