MultiVersus : premier détails du Smash Bros-like de Warner Bros - Un free-to-play prévu partout sauf sur... Nintendo Switch

Souvenez-vous, il y a quelques semaines on vous présentait une rumeur prétendant que le studio Warner Bros préparait son propre jeu façon "Smash Bros" avec ses héros maison de comics, séries, films et cartoon. Vu les éléments présentés, on se doutait bien que ce jeu existait mais depuis aujourd'hui nous en avons la confirmation officielle. Le jeu s'appelle MultiVersus et sortira l'année prochaine. Il s'agit d'un free-to-play développé par le studio Player First Games qui met l'accent sur le travail d'équipe (les personnages pouvant coopérer entre eux) et l'échange social. Parmi les licences concernées, on retrouve les DC Comics, Adventure Time, Steven Universe, Game of Thrones, Scooby Doo, Tom & Jerry ou encore Bugs Bunny.

En attendant d'autres infos, retrouvez la vidéo de présentation de MultiVersus en français ci-dessous. Notez que pour le moment MultiVersus est annoncé sur PC et les consoles Xbox et Playstation. Par contre, bizarrement le jeu n'est pas encore annoncé sur Nintendo Switch.