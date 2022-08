Super Smash Bros. Ultimate VS MultiVersus : Digital Foundry compare les deux jeux

Smash Bros a, comme d'autres licences Nintendo avant lui, créé un genre à part entière engendrant une myriade de titres plus ou moins réussis. Cependant, malgré quelques jeux sympas voire plus, pour le moment aucun n'a jamais vraiment réussi à se hisser aux sommets atteints par les jeux de Masahiro Sakurai. Dernier titre en date à s'y essayer : MultiVersus, un jeu "gratuit" qui dispose depuis peu d'une bêta ouverte sur PC, Xbox et Playstation. L'occasion d'approcher le gameplay du jeu et de découvrir les premiers combattants tous issus de licences Warner (incluant les animés de Cartoon Network, les DC Comics, les Looney Tunes, Game of Thrones, etc...) Evidemment, difficile de ne pas faire de comparaison avec Super Smash Bros. Ultimate, le hit de la Nintendo Switch dont on retrouve, semble-t-il, pas mal d'éléments... Pour en avoir le cœur net, Digital Foundry s'est justement amusé à faire une vidéo de comparaison (en anglais) que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

Notez que pour le moment, MultiVersus n'est pas annoncé sur Nintendo Switch et qu'il sera donc à priori disponible uniquement sur des plateformes qui ne disposent pas de Super Smash Bros. Ultimate. Alors est-ce une bonne alternative ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires- surtout si vous avez essayé MultiVersus.