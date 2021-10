Warner Bros Multiversus : un nouveau Smash Bros-like se préparerait à sortir avec notamment Gandalf, Mad Max, Batman, les héros d'Adventure Time et de Scooby-Doo

Si Super Smash Bros. Ultimate vient d'accueillir son ultime combattant, le jeu a encore des beaux jours devant lui et même de belles soirées. Pour autant, une page se tourne et on peut penser qu'il faudra attendre quelques années avant que le titre n'ait droit à une nouvelle édition/ version lui ajoutant de nouveaux modes et de nouveaux personnages sur Nintendo Switch 2. D'ici là, d'autres Smash Bros-like auront probablement tenté leur chance. Après Nickelodeon All-Star Brawl (dont vous pouvez toujours lire notre test ici) pourquoi pas par exemple, un jeu de combat réunissant les héros des licences Warner Bros ? C'est en tout cas une rumeur qui est née sur le forum Reddit avec capture d'écran et trailer (supprimé depuis) à l'appui. A priori, le jeu se nommerait "Warner Bros Multiversus" et réunirait les héros des grands films Warner ainsi que ceux des DC Comics ou encore ceux des animés de la chaîne Cartoon Network. Les licences Warner sont nombreuses dans des genres très divers... On se souvient de LEGO Dimensions qui en a utilisé pas mal (souvenez-vous.)

En attendant une confirmation officielle et plus de détails notamment sur le studio qui développe (peut-être ou peut-être pas NetherRealm, le studio derrière Mortal Kombat 11) les consoles concernées, le modèle économique choisi et la date de sortie, retrouvez la liste des différents personnages qui pourraient se castagner dans Warner bros Multiversus.

Sammy ( Scooby Doo )

Gandalf (Le Seigneur des Anneaux)

Finn (Adventure Time)

Jake (Adventure Time)

Tom et Jerry

Batman

Harley Quin

Superman

Wonder Woman

Fred Pierrafeu

Mad Max

Bugs Bunny

Johnny Bravo

Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.