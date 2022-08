Multiversus bientôt sur iOS, Android et Nintendo Switch

MultiVersus est un jeu "gratuit" permettant de se fritter avec les personnages des licences Warner. Disposant actuellement d'une bêta ouverte, le jeu sera bientôt disponible sur PC, Xbox et Playstation. Officiellement, le titre n'est pas encore annoncé sur Nintendo Switch. En même temps, la console de Nintendo possède un avantage de choix : Super Smash Bros. Ultimate qui reste le maître incontesté dans le genre qu'il a lui même créé. Pour autant, cela n'empêche pas la console de Nintendo d'accueillir toutes sortes de Smash bros-Like comme Brawlhalla ou Nickelodeon All-Star Brawl, par exemple. MultiVersus pourrait donc tout à fait se faire une place dans le catalogue de la Nintendo Switch, d'autant plus qu'il est "free-to-play". Et à priori, c'est prévu. Le bien nommé compte Twitter InTheShade - Multiversus Leaks révèle en effet que la Nintendo Switch mais aussi les plateformes mobiles iOS et Android sont déjà répertoriées dans la liste des appareils que les joueurs peuvent utiliser pour se connecter et jouer au jeu.

En attendant des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire en commentaires, si vous aimeriez retrouver MultiVersus sur Nintendo Switch.

