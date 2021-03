Brawlhalla x Kung Fu Panda : Ubisoft tease l'arrivée de 3 nouveaux prochains combattants

S'il y a bien un concurrent à la série des Super Smash Bros. qui ne faut pas négliger c'est bien Brawlhalla, le smash bros like développé par Blue Mammoth Games et édité par Ubisoft, qui possède lui aussi ses points forts. Tout comme Super Smash Bros. Ultimate, Brawlhalla possède ses propres guests et crossovers comme la série animée Adventure Time, Rayman, Ben 10 ou encore Shovel Knight.

Bonne nouvelle, aujourd'hui Ubisoft vient de nous révéler que 3 prochains combattants de l'univers de Kung Fu Panda sont sur le point de débarquer dans le jeu de combat. À partir du 24 mars , Po le panda, Maître Tigresse et Tai Lung rejoindront eux aussi cet incontournable casting. Leur arrivée marquera le coup d'envoi d'un nouvel événement en jeu qui comprendra un nouveau mode de jeu, une nouvelle carte représentant le royaume des esprits de Kung Fu Panda 3 et bien plus encore.

Pour rappel, Brawlhalla est d'ores et déjà disponible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch. Rendez-vous donc le 24 mars prochain afin d'en savoir plus.

Source : Brawlhalla