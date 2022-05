Brawlhalla x Street Fighter Part II - Ubisoft dévoile un cross-over avec la licence de combat phare de Capcom

Disponible sur Nintendo Switch depuis le 6 novembre 2018 , Brawlhalla le free-to-play de combat d'Ubisoft a multiplié les cross-over avec d'autres licences, de jeux-vidéos ou non, tels Les Tortues Ninja, Kung Fu Panda, The Walking Dead ou encore Adventure Time. Après avoir proposé un cross-over avec la licence de jeu de combat de Capcom Street Fighter en novembre dernier , Brawlhalla remet le couvert avec une partie II pour cette collaboration avec Street Fighter.

Attendue pour le 25 mai prochain , cette nouvelle collaboration ajoutera 5 nouveaux personnages au jeu (en tant qu'alternatifs à des personnages pré-existants), les iconiques Dhalsim, Sakura, Ken, M. Bison ainsi que Luke qui rejoindront les personnages de la première vague collaborative avec Street Fighter qu'étaient Ryu, Chun-Li et Akuma. Un nouveau mode de combat dans la veine Street Fighter avec une barre de vie pour les personnages fera aussi son apparition ainsi qu'une nouvelle arène de jeu inspirée de l'arène "Bustling Side Street" de Street Fighter V.

Une bande-annonce pour cet événement est disponible ci-dessous.

CINQ nouveaux combatants épiques de Street Fighter rejoindront la bagarre !

Dhalsim - Crossover épique pour Rayman - Autodiscipliné mais sévère, Dhalsim peut étirer son corps et conjurer le feu pour des attaques rapides. Il est peut-être pacifiste, mais il se battra si nécessaire.

Sakura - Crossover épique pour Lin Fei - Sakura est une guerrière patiente et disciplinée, et de nombreux combattants reconnaissent son potentiel pour être aussi fort que les concurrents qui se sont entraînés avant elle.

Ken - Epic Crossover for Petra - Semblable à son rival et meilleur ami Ryu, l'objectif de Ken est de prouver sa force contre de nombreux combattants. Ken est peut-être imprévisible et impétueux, mais son cœur est pur.

M. Bison - Crossover épique pour Thor - M. Bison est un dictateur en quête de domination mondiale, et il est prêt à abattre quiconque ou quoi que ce soit qui l'empêche d'atteindre ses objectifs.

Luke - Epic Crossover for Cross - Luke a été inspiré pour rejoindre l'armée après que son père a donné sa vie pour aider à évacuer les civils. Après avoir servi, il a suivi sa propre voie et a rejoint des combats compétitifs pour affronter de puissants adversaires à travers le monde.



Ces personnages de Street Fighter se battent toujours !

Ryu - Epic Crossover for Petra - Ryu essaie toujours de trouver le prochain adversaire le plus fort pour s'améliorer. Beaucoup de ses techniques emblématiques ont été apportées à Brawlhalla, comme le Tatsumaki Senpukyaku, Shoryuken et Hadoken.

Chun-Li - Crossover épique pour Wu Shang - La femme la plus forte du monde est sûre d'apprendre à ses adversaires une ou deux choses sur la façon de donner un coup de pied. Elle apporte ses propres techniques à Brawlhalla, comme le Spinning Bird Kick et le Kikosho.

Akuma – Epic Crossover for Val – Concentré sur la défaite des dieux, le Master of the Fist est prêt à les faire vraiment trembler. Il atteindra le pouvoir ultime avec ses techniques Tatsumaki Zankukyaku et Zanku Hadoken, parmi quelques autres.