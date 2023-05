Disney Domination : Square Enix développerait un Smash Bros-like pour Disney

C'est une rumeur qui court depuis plusieurs semaines déjà et qui vient de rebondir sur le forum Reddit. Disney préparerait en ce moment son propre Super Smash Bros. Ultimate en réunissant différentes licences de son catalogue. Le jeu serait, à priori développé par Square Enix et se nommerait pour le moment Disney Domination. D'après la source de Reddit, le développement du jeu aurait réellement débuté en 2018 , après la sortie réussie de Super Smash Bros. Ultimate. Au départ, il s'agissait d'un projet de passionnés avec une équipe composée d'une trentaine de personnes mais au fil des années, le projet aurait pris de l'ampleur et désormais l'équipe comprendrait près de 240 développeurs . Plus que Super Smash Bros. Ultimate, les développeurs s'inspireraient de Super Smash Bros. Melee. Le casting de départ inclurait près de 44 combattants dont des héros Disney comme Mickey mais aussi des super-héros Marvel et même des personnages des Simpson. Il y aurait un mode solo "massif" et évidemment énormément d'autres modes dont des modes en ligne.

Pour le moment, cela ne reste qu'une rumeur mais c'est un projet qui n'est pas dénué de sens vu le nombre de licences fortes appartenant désormais à Disney mais aussi vu le succès et la popularité de Super Smash Bros. Ultimate. Cependant, il faut noter que la majorité des tentatives concurrentes, pour ne pas dire toutes, pour contester la domination de Nintendo dans le genre qu'il a lui-même créé n'ont pour le moment jamais réellement réussi à s'imposer comme dernièrement Nickelodeon All-Star Brawl ou encore MultiVersus.

En attendant de découvrir si Disney Domination existe et s'il deviendra le "tueur de Smash Bros", n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.