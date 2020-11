Mortal Kombat 11 Ultimate : faites le plein d'hémoglobine dans cet opus ultime

Connu depuis toujours pour ses "Fatality" et son côté sanglant exagéré, Mortal Kombat 11 revient dans une version ultime. Mortal Kombat 11 Ultimate est, comme son nom l'indique, l'opus ultime contenant toutes les extensions payantes sorties jusqu'à aujourd'hui dont le tout dernier Kombat Pack 2 comprenant Rain, Mileena et surtout Rambo. Vous retrouverez ainsi :

Mortal Kombat 11

Kombat Pack 1 : Shang Tsung, Nighwolf, Terminator, Sindel, Le Joker, Spawn

: Shang Tsung, Nighwolf, Terminator, Sindel, Le Joker, Spawn L'extension Aftermath : Extension du mode histoire avec trois personnages jouables supplémentaires (Robocop, Fujin et Sheeva)

: Extension du mode histoire avec trois personnages jouables supplémentaires (Robocop, Fujin et Sheeva) Kombat Pack 2 : Rain, Mileena et RAMBO

Ce sont au total 37 combattants qui sont jouables dans Mortal Kombat 11 Ultimate. De quoi pouvoir vous occupez et affronter vos amis durant ces temps compliqués. Si cela vous intéresse, cette version ultime du jeu est d'ores et déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, découvrez son trailer ci-dessous. Attention ces images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes.

Source : Mortalkombat