Mortal Kombat 11 : Rain dévoile ses coups en vidéo

Mortal Kombat 11 est sans aucun doute l'un des jeux de combat les plus populaires de nos jours. Afin de tenir en haleine les joueurs, les développeurs du jeu ont annoncé récemment la sortie d'un prochain DLC appelé "Kombat Pack 2", comprenant 3 nouveaux personnages jouables (Rambo, Rain, Mileena). En attendant la sortie officielle de ce contenu payant, un tout nouveau trailer centré sur Rain vient de nous être dévoilé. Non jouable dans Mortal Kombat 10, celui-ci fait son grand retour dans la série. Retrouvez dès à présent son annonce via ce trailer disponible ci-dessous.

Pour rappel, le DLC Kombat Pack 2 sera disponible à l'achat à partir du 17 novembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Source : Youtube