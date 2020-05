Mortal Kombat 11 : Aftermath - Robocop s'offre un trailer

Avec la sortie le 26 mai de l'extension de Mortal Kombat 11 dénommée Aftermath, NetherRealm Studios, en profite pour mettre en avant les personnages qui seront proposés en plus de skins et d'une extension du mode histoire. En plus de Sheeva et Fujin, RoboCop nous offre aussi un aperçu de son arsenal et de sa panoplie de coups. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

Johnny a entendu les légendes de RoboCop depuis qu'il porte des couches. Le 26 mai, la saga épique se poursuit avec Mortal Kombat 11 : Aftermath ! Cette nouvelle entrée élargit la campagne d'histoire acclamée par la critique de Mortal Kombat 11 avec un tout nouveau récit cinématographique centré sur la confiance et la tromperie. Les anciens de Mortal Kombat, Fujin et Sheeva, et le personnage invité, RoboCop, feront leurs débuts dans la série !



Tous les joueurs de Mortal Kombat 11 auront également accès gratuitement à une mise à jour de contenu présentant de nouveaux stages, de nouvelles fatalities, et le retour des Friendships.