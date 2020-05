Mortal Kombat 11 : Aftermath : le DLC disponible le 26 mai

Jeu de combat ultra violent disponible sur de très nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch,Mortal Kombat 11 a déjà reçu a de nombreux DLC lui ajoutant des skins et de nouveaux combattants comme le Terminator, le Joker ou encore Spawn. A partir du 26 mai, le mode Histoire du jeu va avoir droit à une nouvelle extension : Mortal Kombat 11: Aftermath centrée sur la confiance et la tromperie. On y retrouvera des anciens comme Fujin et Sheeva et un petit nouveau le RoboCop du film culte de Paul Verhoeven. Par ailleurs le jeu aura aussi droit à une mise à jour gratuite actant le retour des Stage Fatalities et des Friendships et lui ajoutant de nouvelles maps. En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer de Mortal Kombat 11: Aftermath sous-titré en français, ci-dessous.

