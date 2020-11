Mortal Kombat 11 : découvrez en vidéo le nouveau personnage jouable Mileena en action

Récemment annoncé par les développeurs, Mortal Kombat 11 va bientôt recevoir un deuxième DLC payant appelé Kombat Pack 2 incluant trois nouveaux personnages jouables à savoir Rain, Mileena et Rambo (non vous ne rêvez pas). Surprise aujourd'hui un nouveau trailer mettant en avant Mileena nous a été partagé par le biais de la chaîne Youtube officielle du jeu. Nous vous laissons juger par vous-même de ses capacités ci-dessous.

Pour rappel, le DLC Kombat Pack 2 comprenant Rain, Mileena et Rambo sera disponible à l'achat à partir du 17 novembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Êtes-vous prêt pour de nouveaux combats mortels ?

Source : Youtube