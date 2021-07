Mortal Kombat 11 est complet et n'aura plus de DLC - NetherRealm se concentre sur d'autres projets

Sorti en avril 2019 , Mortal Kombat 11 est un des "gros" jeux multiplateformes à avoir trouvé sa place sur Nintendo Switch. Au fil des mises à jour et des DLC, le jeu a affiné son contenu en ajoutant une extension au mode Histoire (nommée Aftermath) et des invités spéciaux (comme Rambo, le Joker, Terminator, Spawn...) Le titre est désormais complet et d'ailleurs, il est disponible en version "Ultimate" incluant tous les DLC et les 37 combattants du jeu . Si vous aviez un doute, NetherRealm vient de le lever sur Twitter en indiquant qu'après deux ans de suivi, il n'y aurait plus de DLC ni de nouveaux combattants pour Mortal Kombat 11. NetherRealm se concentre désormais sur son nouveau projet, sans en dire plus pour le moment.

Pour plus de détails sur Mortal Kombat 11 sur Nintendo Switch, voir nos news précédentes et notre test complet. En prime, retrouvez ci-dessous une vidéo de gameplay du jeu sur Nintendo Switch.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.