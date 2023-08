Mortal Kombat 1 revisite la pub kulte de 1993

En attendant la sortie de Mortal Kombat 1, dernier opus en date de la licence et reboot de la licence par NeatherRealm Studios, Warner Bros. Games a préparé un tout nouveau trailer en live action. Intitulée C’est dans notre sang, cette vidéo réalisée par Tom Kuntz avec la participation de Matthew Libatique rend hommage à la pub Mortal Monday qui date de 1993. Pour rappel, Mortal Kombat 1 est attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents le 19 septembre 2023 .

​À l’image du spot publicitaire diffusé il y a 30 ans, ce trailer met à l’honneur l’acteur et producteur Dave Bautista rassemblant et encourageant des personnes de tous les horizons à se préparer au kombat. Bautista suit donc les pas de Liu Kang dans Mortal Kombat 1, qui lui aussi doit réunir les champions des différents Royaumes pour défendre et protéger la paix qu’il a instauré dans sa nouvelle réalité.