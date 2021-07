Monster Hunter Stories 2 s'offre un trailer de lancement de toute beauté

Cet été, les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir troquer leurs tenues de chasseur et opter pour la panoplie du parfait Rider avec la sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Officiellement disponible depuis ce vendredi 9 juillet 2021 , Capcom a profité de l'événement pour proposer aux joueurs un trailer de lancement de toute beauté à découvrir ci-dessous.

Pour rappel, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin dispose d'une démo à retrouver sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et si vous le souhaitez, notre test complet du jeu est à retrouver juste-ici.

Après le succès de Monster Hunter Rise™ plus tôt cette année, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin remet les fans en selle dans la peau d'un jeune Monster Rider du village tropical de Mahana. Cette caste de guerriers reclus est capable de se lier d'amitié avec les nombreux Monstres fantastiques et féroces de la saga Monster Hunter grâce à un objet mystérieux appelé Pierre d’amitié. Avec leurs compagnons "Monstie", ils s'embarqueront dans un voyage épique rempli de personnages au caractère marqué, de batailles épiques et de décisions cruciales dont dépendront le destin du monde. En parallèle du mode Histoire, les Monster Riders peuvent se regrouper pour explorer des donjons en coopération ou mettre à l'épreuve leur lien d'amitié avec leurs Monsties dans des combats Versus entre joueurs.