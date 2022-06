Monster Hunter Rise : Sunbreak - La démo gratuite est disponible

Après l'avoir annoncée en grande pompe lors du dernier Capcom Showcase en date, la démo de la monstrueuse extension à venir Monster Hunter RISE : Sunbreak est enfin disponible au téléchargement sur l'eShop. Pour rappel celle-ci est entièrement gratuite et vous permettra de vous essayer au jeu et de découvrir la nouvelle aire de chasse "La Jungle", en solo ou en multijoueur, via plusieurs quêtes :

3 Quêtes entraînement : Chevauchée de wyvernes, bases et transfert de substitutions.

Tuer un Tétranadon (Intermédiaire)

Tuer un Astalos (expert)

Tuer un Malzeno (Quête super difficile)

De quoi découvrir de nouvelles attaques Lien de soie et les nouvelles actions possibles grâce au gameplay amélioré de ce DLC.

Pour rappel, Monster Hunter RISE : Sunbreak sera disponible le 30 juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 39,99€ (et )Steam.) De nouveaux amiibo et une manette Nintendo Switch Pro à l'effigie du Malzeno seront disponibles dans le même temps- voir détails ICI. Plus de détails dans notre preview.

