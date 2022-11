Monster Hunter Rise Sunbreak : La mise à jour 13.0.0 s'apprête à débarquer - Tous les détails

La troisième grosse vague de contenu gratuit pour Monster Hunter Rise Sunbreak s'apprête à débarquer pour tous les joueurs, le jeu passera en effet en version 13 le 24 novembre prochain (voir notre article en cliquant ici) et vous proposera son lot de nouveautés gratuites et de DLC payant. En amont de cette mise à jour, Capcom vient de diffuser la note de patch de la mise à jour et le lot de correctif que celle-ci apportera. Nous y apprenons notamment que ce patch pèsera 0.7 Go, entre autres joyeusetés.

Voici la liste complète des correctifs, n'hésitez pas à vous perdre dedans :

Ajouts et changements importants Histoire Un nouveaux monstre ajouté qui apparaître dans les quêtes du Grand-Camp.

Nouveaux monstres affligés et nouveaux dragons anciens éveillés ajoutés au jeu.

Nouvelles quêtes ajoutées.

La limite de Niveau de recherche d'Anomalie a été relevée.

La limite de niveau pour les Investigations sur l'Anomalie a été relevée.

Une fonction d'ajustement du niveau a été ajoutée pour les Investigations sur l'Anomalie.

Une plus grande variété de monstres apparaît désormais dans les Investigations sur l'Anomalie.

Nouvelles armes, armures, équipement spécial et talents ajoutés.

La limite de niveau pour les améliorations d'armure a été relevée.

L'Artisanat Qurieux des armes inclut désormais une option pour améliorer les niveaux de bombardement du lancecanon.

De nouveaux talents ont été ajoutés à la réserve de talents potentiels disponibles lors de l'Artisanat Qurieux des armures.

Deux types d'amélioration d'armure ont été ajoutés à l'Artisanat Qurieux des armures.

Un nouveau type de fusion a été ajouté au Centre de fusion : Fusion—Aurore.

Nouveaux objets ajoutés à la Loterie du marché.

De nouveaux bibelots et parchemins muraux ont été ajoutés. Éléments de jeu Les Suiveurs peuvent désormais vous accompagner sur plus de types de quêtes.

De nouvelles options ont été ajoutées pour les Suiveurs vous permettant de personnaliser leur comportement lors des Chevauchées de wyvernes et de leur utilisation d'objets. Vous pouvez y accéder via Options → Paramètres de jeu.

Nouveaux titres de Carte Guilde ajoutés.

Un Nouveau badge des héros ajouté. Corrections de bugs et ajustement du gameplay Joueur 【Chasseur】 Grande épée : Correction d'un problème où l'utilisation d'une Attaque chargée divine (enchaînée après une Position de l'intrépide) pour faire exploser une Grande bombe baril infligerait plus de dégâts d'explosion que prévu.

Épée et bouclier : Appliquer Huile de force redonne aussi un peu de tranchant (en plus de son effet actuel).

Appliquer Huile de force redonne aussi un peu de tranchant (en plus de son effet actuel). Épée et bouclier : Correction d'un problème avec le timing d'une Attaque montante enchaînée avec une Attaque tournoyante, lorsque l'utilisation du bouton affecté pour une Attaque tournoyante enchaîne par erreur avec une Attaque latérale ou bien un Coup bouclier.

Correction d'un problème avec le timing d'une Attaque montante enchaînée avec une Attaque tournoyante, lorsque l'utilisation du bouton affecté pour une Attaque tournoyante enchaîne par erreur avec une Attaque latérale ou bien un Coup bouclier. Lames doubles — Cyclone mortel : Puissance d'attaque légèrement augmentée ; facteur des dégâts élémentaires légèrement augmenté.

Puissance d'attaque légèrement augmentée ; facteur des dégâts élémentaires légèrement augmenté. Lames doubles : Correction d'un problème où le feu de l'enfer du fléau-Feu de l'enfer reste sur le joueur au lieu de se transférer au sol après l'utilisation de Cyclone mortel trop près du monstre visé.

Correction d'un problème où le feu de l'enfer du fléau-Feu de l'enfer reste sur le joueur au lieu de se transférer au sol après l'utilisation de Cyclone mortel trop près du monstre visé. Lames doubles : Correction d'un problème où les mauvais dialogues sont entendus lors d'un Cyclone mortel.

Correction d'un problème où les mauvais dialogues sont entendus lors d'un Cyclone mortel. Lames doubles, marteau : Correction d'un problème où le talent Cœur audacieux ne s'active pas correctement si vous recevez un coup juste après que l'animation Saut voilé des lames doubles ne se termine, ou si vous recevez un coup juste avant que l'animation Frappe aquatique du marteau ne commence.

Correction d'un problème où le talent Cœur audacieux ne s'active pas correctement si vous recevez un coup juste après que l'animation Saut voilé des lames doubles ne se termine, ou si vous recevez un coup juste avant que l'animation Frappe aquatique du marteau ne commence. Marteau — Brise course : Puissance d'attaque légèrement augmentée. Mais aussi, si vous effectuez une charge juste avant la fin de Brise course, vous aurez la charge max au lieu de poursuivre avec votre niveau de charge précédent.

Marteau — Tourbillon fulgurant Lien de soie : Puissance d'attaque augmentée ; facteur des dégâts élémentaires légèrement augmenté.

Puissance d'attaque augmentée ; facteur des dégâts élémentaires légèrement augmenté. Corne de chasse: L'effet de mélodie Prolongation tranchant redonne aussi un peu de tranchant lors de l’activation.

L'effet de mélodie Prolongation tranchant redonne aussi un peu de tranchant lors de l’activation. Lancecanon — Fend-le-sol : Durée de l'effet augmentée ; vitesse de récupération de jauge de Filoptère augmentée.

Durée de l'effet augmentée ; vitesse de récupération de jauge de Filoptère augmentée. Lancecanon — Trancheur grêle : Coût jauge de Filoptère désormais de 1 ; vitesse de récupération de jauge de Filoptère passe à Moyenne.

Coût jauge de Filoptère désormais de 1 ; vitesse de récupération de jauge de Filoptère passe à Moyenne. Lancecanon — Fend-le-sol : Correction d'une incohérence entre l'animation du joueur et la durée de la protection contre les ondes de choc et les effets de réduction des dégâts qui surviennent après avoir touché un monstre avec Fend-le-sol.

Correction d'une incohérence entre l'animation du joueur et la durée de la protection contre les ondes de choc et les effets de réduction des dégâts qui surviennent après avoir touché un monstre avec Fend-le-sol. Lancecanon : Correction d'un problème où l'avancée de Barrage de balles fait exploser les grandes bombes baril et les méga bombes baril de manière imprévue.

Correction d'un problème où l'avancée de Barrage de balles fait exploser les grandes bombes baril et les méga bombes baril de manière imprévue. Lancecanon : Correction d'un problème avec le timing dans l'enchaînement d'une Estocade féroce montante avec un Rechargement rapide et enfin un Coup vertical, lorsque le bouton affecté pour un Coup vertical enchaîne par erreur avec un Bombardement.

Correction d'un problème avec le timing dans l'enchaînement d'une Estocade féroce montante avec un Rechargement rapide et enfin un Coup vertical, lorsque le bouton affecté pour un Coup vertical enchaîne par erreur avec un Bombardement. Insectoglaive — Attaque kinsecte éveillée : Puissance d'attaque ajustée pour chaque couleur d'extrait consommée, comme ci-dessous :

Une couleur d'extrait : Puissance d'attaque légèrement augmentée

Deux extraits de couleur : Puissance d'attaque légèrement augmentée

Trois extraits de couleur : Puissance d'attaque augmentée

Puissance d'attaque ajustée pour chaque couleur d'extrait consommée, comme ci-dessous : Puissance d'attaque légèrement augmentée Puissance d'attaque légèrement augmentée Puissance d'attaque augmentée Fusarbalète lourd — Tir accroupi : Ajusté comme ci-dessous :

La vitesse de récupération de la jauge de surchauffe a été augmentée.

La durée de surchauffe a été réduite.

Normal 1–3, Perforant 1–3, Incendiaire, Aquatique, Cryogénique, Foudre : l'intervalle entre les tirs rapides a été élargi, et le nombre total de tirs a été augmenté.

Dragon, Dragon perforant, tous les types d'effets d'état 1–3 : l'intervalle entre les tirs rapides a été réduit.

Ajusté comme ci-dessous : La vitesse de récupération de la jauge de surchauffe a été augmentée. La durée de surchauffe a été réduite. Normal 1–3, Perforant 1–3, Incendiaire, Aquatique, Cryogénique, Foudre : l'intervalle entre les tirs rapides a été élargi, et le nombre total de tirs a été augmenté. Dragon, Dragon perforant, tous les types d'effets d'état 1–3 : l'intervalle entre les tirs rapides a été réduit. Fusarbalète lourd : Correction d'un problème où le talent Cœur audacieux s'active de manière imprévue après un contre réussi lorsque vous recevez un coup pendant les phases accroupies de Contre-charge ou Contre-tir.

Correction d'un problème où le talent Cœur audacieux s'active de manière imprévue après un contre réussi lorsque vous recevez un coup pendant les phases accroupies de Contre-charge ou Contre-tir. Réduction de problèmes impliquant certains bruitages d'armes qui ne s'entendent pas bien lorsque trop de bruitages sont entendus en même temps.

Réduction d'un problème où la Redirection d'un talent affiche un message même si l'effet du talent ne s'est pas déclenché, ce qui peut arriver en touchant un Calampar ou d'autres créatures endémiques au moment d'effectuer un Transfert Talents de substitution.

Correction d'un problème où la durée d'effet pour Poisson gourmet et Immunisateur peut être malencontreusement remplacée par une durée d'effet plus courte (comme celle du talent Étendue).

Correction d'un problème où après avoir reçu un coup ondes de choc tout en subissant fléau-Feu de l'enfer et en ayant un effet anti ondes de choc activé, cela provoque l'explosion de tous les fléaux-Feu de l'enfer suivants même en recevant des coups qui ne provoquent pas d'ondes de choc (en principe seuls les coups avec ondes de choc provoquent l'explosion du fléau-Feu de l'enfer).

Correction d'un problème apparu dans la Version 12.0.1 où l'icône de Fragilité et Vulnérabilité affiche parfois des durées incorrectes.

Les effets colorés sur les différentes parties de la barre de vie sont plus faciles à différencier lorsque l'état Hémorragie est actif.

Correction d'un problème où le soin avec un Antidobra de l'état Furie activé par le talent Soif de sang ne tient pas compte de la taille de votre jauge de vie rouge et restaure plus de vie que prévu. 【Pilpoils】 Des équipements Chumsky ont vu leurs valeurs ajustées. Le temps de récupération de chaque outil a été légèrement augmenté.

Chaîne double lame : Facteur des dégâts élémentaires augmenté ; puissance d'attaque augmentée

Parapluie de défense : Étourdissement légèrement augmenté ; Léthargie légèrement augmentée

Croc d'acier, Croc robuste : puissance d'attaque augmentée

Shuriken énorme : Facteur des dégâts élémentaires légèrement augmenté ; facteur des afflictions légèrement réduit

Lien de soie Chumsky : Facteur des dégâts élémentaires augmenté ; puissance d'attaque légèrement augmentée ; facteur des afflictions légèrement réduit

Facteur des dégâts élémentaires augmenté ; puissance d'attaque augmentée Étourdissement légèrement augmenté ; Léthargie légèrement augmentée puissance d'attaque augmentée Facteur des dégâts élémentaires légèrement augmenté ; facteur des afflictions légèrement réduit Facteur des dégâts élémentaires augmenté ; puissance d'attaque légèrement augmentée ; facteur des afflictions légèrement réduit Correction d'un problème où, après avoir engagé un combat avec un monstre sous certaines conditions, les Chumsky restent parfois assis dans une zone différente et ne suivent pas le joueur.

Correction d'un problème où les Chumsky répètent parfois un mouvement de départ et d'arrêt lorsque le joueur se déplace en ayant rengainé durant un combat.

Correction d'un problème où des objets qui pourraient être ramassés affichent une icône X et ne peuvent pas être ajoutés à la sacoche Chumsky.

Correction d'un problème où un coup porté à une Rathian supérieure avec le Kittenator peut faire vaciller le monstre mais ne le fait pas tomber.

Soulagement d'un problème où les Chumsky suivent parfois un monstre dans la zone avoisinante s'il n'y pas de monstre à cibler dans leur zone.

Correction d'un problème où l'option "06" de motif de fourrure de Chumsky affiche des zones différentes dans l'aperçu du changement de couleur que celles qui sont changées via les options. 【Parangons】 La puissance d'attaque des Suiveurs avec les types d'armes suivants a été augmentée : grande épée ; épée longue ; épée et bouclier ; lames doubles ; lance ; lancecanon ; morpho-hache ; volto-hache ; insectoglaive ; fusarbalète léger ; fusarbalète lourd ; arc.

Correction d'un problème où les effets d'objets que les Suiveurs pourraient utiliser ne sont pas appliqués correctement.

Correction d'un problème où les émotes Acrobate 1 et Acrobate 2 des Suiveurs ne fonctionnent pas correctement parfois.

Correction d'un problème où si votre premier Suiveur est tombé au combat, votre second Suiveur ne lance pas Chevauchée de wyvernes sur un monstre qui peut être chevauché.

Correction d'un problème où Utsushi effectue de manière répétée un Transfert Talents de substitution lorsqu'il utilise des lames doubles.

Correction d'un problème où Utsushi n'arrive parfois pas à exécuter un Transfert esquive après avoir effectué un Transfert Talents de substitution lors de l'utilisation d'un fusarbalète lourd.

Correction d'un problème où Galleus n'arrive pas à exécuter les combos de Position de l'intrépide lors de l'utilisation de la grande épée.

Correction d'un problème où Fugen utilise Brise-casque spirituel lorsque sa jauge spirituelle est trop basse (lors de l'utilisation d'une épée longue).

Correction d'un problème où les effets des coups pour l'action à l'épée longue Attaque Sakura Soie de fer peuvent être affectés par les options du joueur lorsqu'elle est utilisée par Fiorayne, Rondine ou Utsushi.

Correction d'un problème où certains combos avec l'arc effectués par Luchika, Hinoa et Utsushi s'arrêtent en cours d'exécution.

Correction d'un problème où Arlow, Fugen et Utsushi s'arrêtent de bouger suivant leur distance par rapport à un monstre lorsqu'ils utilisent un marteau.

Correction d'un problème où l'ouverture de l'écran de sélection du Suiveur juste après avoir vérifié les infos du Suiveur n'affiche pas le point d'exclamation (!) pour les Suiveurs nouvellement ajoutés. Monstres 【Monstres】 Correction d'un problème où les dialogues de situation ne s'entendent pas correctement après qu'un monstre fatigué ait utilisé une grosse attaque.

Correction d'un problème où le balayage de la serre gauche d'Astalos inflige involontairement plusieurs coups.

Correction d'un problème où l'emplacement des pièges à électrochoc apparaissent différemment dans le jeu pour l'hôte de la quête et pour les invités, et où un monstre peut déclencher le piège à un emplacement qui semble incorrect.

Correction d'un problème où les effets de brûlure restants après une attaque de souffle de Rathian (dont Rathian supérieure et d'or) ou de Rathalos (Rathalos supérieure et d'argent) ne s'affichent pas correctement sur les pentes.

Correction d'un problème où les Espinas ou les Espinas de feu attaquent immédiatement après s'être réveillés.

Correction d'un problème où la proie d'un Espinas ou un Espinas de feu continue de bouger même lorsque le jeu est en pause.

Correction d'un problème où l'Espinas de feu n'apparaît pas lors des Investigations sur l'Anomalie..

Correction d'un problème occasionnel où un effet visuel reste sur les bras du Rajang lorsque le joueur détruit sa queue alors qu'il entre en mode colère.

Correction d'un problème empêchant les utilisateurs du fusarbalète lourd de dévier l'attaque bondissante de Teostra avec un Contre-tir.

Correction d'un problème occasionnel où l'attaque "Nova" de Teostra ne s'active pas au bon endroit.

Correction d'un problème occasionnel où Magnamalo enragé ne démarre pas les guerres de territoire mais où il continue d'utiliser des attaques normales.

Correction d'un problème où la pluie de pointes empoisonnées de Nargacuga sélénite devient plus forte après que sa queue ait été coupée.

Correction d'un problème occasionnel où les bulles de Mizutsune mauve ne disparaissent pas de l'écran.

La luminosité a été réduite pour les effets des coups lorsque Mizutsune mauve est enveloppé de flammes.

Correction d'un problème où certaines bulles de Mizutsune mauve ont des paramètres d'attaque différents de ceux prévus.

Correction d'un problème occasionnel où le Chameleos éveillé ne sort pas de son état invisible.

Correction d'un problème empêchant le visionnage correct de l'animation de guerre de territoire entre Lunagaron et Garangolm lorsqu'elle se déroule dans certaines parties de la région de la Citadelle.

Correction d'un problème où les attaque de Gaismagorm arrêtent de s'afficher correctement pour certains environnements PC. Correction d'un problème où les effets des coups sur les noyaux de l'Anomalie s'activent plus fréquemment que prévu avec des fréquences d'images élevées. Correction d'un problème occasionnel où les monstres ne peuvent pas escalader les corniches et glissent vers le bas si le jeu affiche des fréquences d'images élevées. Régions et environnement 【Régions】 Correction d'un problème où le joueur est renvoyé au camp de base après un fondu lorsqu'il essaie d'atteindre la zone de combat dans les Abysses dévorantes ou la Tour interdite.

Correction d'un problème où d'autres joueurs sont exclus d'une session alors qu'ils récoltent des matériaux affligés sur la petite île isolée dans la Jungle.

L'effet de brume sombre qui est visible au loin dans les Plaines de sable, la Jungle, la Citadelle et les Sources infernales est désormais moins présent lorsque les ombres dynamiques sont activées. Base/Facilités 【Facilités】 Des améliorations ont été ajoutées à la Forge, et les spécifications pour la randomisation ont été ajustées en conséquence (améliorations existantes incluses).

Fonctionnalité ajoutée lors de l'amélioration d'armure à la Forge pour convertir le surplus de points en objets.

Lors de l'exécution de Fusion en cours - Renaissances ou Fusion en cours - Réincarnations à la suite, au Centre de fusion du marché, la position du curseur sera désormais par défaut le Talisman suivant le dernier que vous avez sélectionné.

Correction d'un problème où le Combatracien de l'aire d'entraînement affiche des statistiques différentes en fonction de la quête en cours acceptée par le joueur.

Correction d'un problème où tout afficher prend du temps lors de l'utilisation de votre coffre d'équipement si vous avez un grand nombre de Talismans.

Correction d'un problème où l'ordre de tri est erroné à l'ouverture du coffre d'équipement via "Fixer/Retirer" et lors de la recherche d'un équipement qui ne possède qu'un emplacement de joyau Calamité.

Correction d'un problème où un Kinsecte enregistré dans un set s'affiche dans un aperçu après avoir sélectionné "Sets d'équipement spécial" dans vos Sets d'équipement et avoir accédé à la liste des sets.

Correction d'un problème où différents messages s'affichent en fonction de l'écran où se trouve le joueur lorsqu'il essaie de sélectionner un set d’équipement spécial contenant un type d'arme différent.

Lors de la recherche d'Investigations sur l'Anomalie à rejoindre sur le Panneau des quêtes, vous pouvez choisir d'enregistrer les critères de recherche ou non.

Lors de la recherche d'Investigations sur l'Anomalie à rejoindre sur le Panneau des quêtes, le niveau minimum ne sera désormais plus réinitialisé selon une durée spécifique.

Correction d'un problème où certaines catégories ne sont pas réinitialisées lors de la recherche d'Investigations sur l'Anomalie sans critères spécifiques sur le Panneau des quêtes et du retour consécutif à l'écran "Répondre demande participation" sans enregistrer.

Herbes de feu, ondulites, foudrinsectes, herbe des neiges et baies-dragon ont été ajoutés à la liste du bric-à-brac à l'Argosy.

Augmentation de la quantité d'herbes de feu, ondulites, foudrinsectes, herbe des neiges et baies-dragon que vos Pilpoils peuvent rapporter en utilisant "Commander" à l'Argosy.

Augmentation du nombre de matériaux rares, sphères d'armure et solutions de fusion qui peuvent être échangés au Labo de Recherche Anomalie.

Certaines des conditions de déblocage pour des objets pouvant être échangés au Labo de Recherche Anomalie ont été ajustées.

Correction du design des lampes dans la cantine pour correspondre à celles du village de Kamura.

Un message "Vérification du contenu additionnel" s'affichera lors de la vérification du contenu additionnel chez le Messager. Autres 【Quêtes】 Augmentation du nombre de points de recherche obtenus pour les monstres A2★ - A6★.

Correction d'un problème où des Quêtes Anomalie n'attribuent pas de points de Recherche Anomalie.

Votre niveau de quête augmente désormais plus rapidement lorsque vous terminez une Investigation sur l'Anomalie.

Augmentation du nombre de points de Recherche Anomalie que vous pouvez gagner pour les Quêtes Anomalie et les Investigations sur l'Anomalie du niveau 1 à 120.

Correction d'un problème où les Investigations sur l'Anomalie bloquées se débloquent si vous les terminez après avoir accepté une Investigation sur l'Anomalie dans un lobby puis que vous passez d'une base à l'autre.

Correction d'un problème où les Investigations sur l'Anomalie avec un Arzuros supérieur ou une Rathian supérieure attribuent des récompenses non prévues.

En rejoignant une Investigation sur l'Anomalie via une Demande de participation, vous pourrez consulter le nombre d'évanouissements en cours.

Correction d'un problème où l'icône des Zones instables ne s'affiche pas pour les Investigations sur l'Anomalie où Rajang orage et Bazelgeuse vulcan n'apparaissent pas comme envahisseurs.

Correction d'un problème où les points des J'aime en commun changent de couleur lors d'un défilement vers le haut ou le bas à l'écran des résultats des Investigations sur l'Anomalie alors qu'un ajustement négatif est présent parmi les résultats.

Les cortex affligés peuvent désormais être dépecés sur Jyuratodus lors des Investigations sur l'Anomalie d'un niveau de quête spécifique.

Correction d'un problème où le joueur peut utiliser la clôture lors de la Quête Événement Rugissement de l'Éclipse noire alors qu'un seul monstre cible est présent. 【Équipement】 Correction d'un problème où des armes spéciales ne sont pas présentes dans l'arbre Anjanath pour la corne de chasse.

Correction d'un problème où les lances de l'arbre Shagaru Magala semblent plus courtes que d'autres lances rengainées.

Changement du nom du fusarbalète léger Rathalos d'argent de Spartacus d'argent à Phoenix Rathling d'argent et ajustement de l'explication également.

Correction d'un problème où la cotte de mailles passe à travers la bouche du chasseur lors de l'utilisation de la pose arme tout en portant le heaume Rathian X ou le heaume Lunedor.

Correction d'un problème où le personnage du joueur passe à travers toutes les capes qui font partie de son équipement lorsqu'il utilise le Set de poses uniques.

L'armure spéciale couvre-chef Lien reprend désormais la couleur des cheveux du personnage choisie par le joueur.

Correction d'un problème où une partie des cheveux d'un personnage de Type 1 ne s'affiche pas correctement en portant le heaume Steampunk.

Atténuation d'un problème où la coiffure "Tresses" ne s'affichait pas correctement avec certains types de couvre-chefs.

Correction d'un problème faisant apparaître comme étiré l'équipement Canyne cotte Alpe C lors de l'utilisation de l'émote "Remonté".

Correction d'un problème où les parties luminescentes de l'équipement Canyne suivant ne s'allument pas : Canyne Mosgharl, Canyne Somna, Canyne Ibushi, Canyne Sinistre.

Correction de l'affichage de l'écran d'aperçu de l'arbre Felyne et l'arbre Coquilles de l'épée et bouclier. 【Menus】 Lorsque vous assignez une phrase ou un sticker à la barre d'action ou à un raccourci, le texte s'affiche désormais en haut de l'écran.

Correction d'un problème occasionnel empêchant d'afficher les talents actifs à l'ouverture de l'écran État lorsque vous portez une armure améliorée.

Correction d'un problème empêchant de déplacer le curseur sur la seconde page lorsque vous sélectionnez l'inventaire via un raccourci d'un objet dans le menu radial.

Correction d'un problème qui permet d'obtenir la Grande médaille Filoptère même lorsque les conditions n'ont pas été remplies.

Correction d'un problème empêchant l'utilisation de la souris lors de la consultation des matériaux affligés sur la liste des grands monstres si elle contient plus de 2 pages de détails. Correction d'un problème empêchant la fermeture du message d'erreur lors de la mise en surbrillance d'une créature endémique sur la liste Faune locale qui dispose d'une photo corrompue. Correction d'un problème où la fenêtre de détails de la liste des grands monstres répond aux commandes de la molette de la souris lorsque le joueur essaie de faire défiler la liste de matériaux. Correction d'un problème où les messages système et les commandes ne sont pas cohérents avec d'autres écrans lorsque vous jouez avec un format d'image 21:9. 【Options】 Correction d'un problème occasionnel où Jae parle japonais lorsque les paramètres de langue sont réglés sur "Langue Monster Hunter".

Correction d'un problème où la jauge d'endurance ne clignote pas si vous buvez une Potion vitalité ou que vous subissez fléau-Eau tout en ayant les paramètres d'affichage de Jauge de vie/endurance réglés sur "Dynamique".

Ajustement de l'affichage de la charge de traitement pour les ombres dynamiques dans les Paramètres graphiques avancés. 【Autres】 Correction d'un problème où le Guide de progression ne s'affiche pas au rang RM 999.

Correction d'un problème où les ombres de certains équipements Pilpoil ne s'affichent pas correctement sur l'écran de sélection des données de sauvegarde.

Correction d'un problème où la lame et le fourreau de Astérisme de Megrez ne s'aligne pas correctement au campement et sur l'écran de sélection des données de sauvegarde.

Réduction des sautillements sur l'écran de chargement.

Correction d'un problème très rare où l'apparence du chasseur change une fois de retour à la base lorsqu'il participe à une quête via Demande de participation, juste avant que la quête ne soit terminée.

Correction d'un problème où le journal de chat n'affiche pas les informations correctes si le joueur porte le nombre maximum d'objets de transport.

Correction d'un problème où la fonctionnalité du gyro ne s'active pas correctement lorsque plusieurs manettes Nintendo Switch Pro sont connectées.

