Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event - La grande vague finale de contenu présentée le 7 juin

Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'extension monstrueuse de Monster Hunter Rise, continue de vivre et de faire vivre la communauté Monster Hunter au grès de ses mises à jour régulières. Capcom vient d'annoncer le Monster Hunter Rise: Sunbreak Final Digital Event, qui présentera les derniers contenus supplémentaires pour le jeu. Prévu pour le 7 juin prochain à 16 heures (heure de Paris) .

Cette présentation en ligne promet d'apporter de nouvelles informations sur le jeu, sur sa conclusion et d'offrir aux joueurs un aperçu exclusif de ce qui les attend dans la vague finale de contenu pour cette extension déjà très fournie. Rendez-vous donc le 7 juin prochain à 16 heures (heures de Paris) pour découvrir la conclusion de l'aventure Monster Hunter Rise : Sunbreak.

Rendez-vous pour le dernier Digital Event Monster Hunter Rise: Sunbreak pour découvir les nouveautés de la mise à jour bonus !



Puis rejoignez une table ronde avec les développeurs de Monster Hunter qui reviendront sur le chemin parcouru pour donner vie à Rise et Sunbreak. Présentation par Ryozo Tsujimoto, producteur de la saga mythique, et Yoshitake Suzuki et Yasunori Ichinose, respectivement directeurs de Rise et de Sunbreak.



Soyez attentif, vous pourriez peut-être voir apparaître votre capture d'écran réalisée durant la campagne #SunbreakTogether !