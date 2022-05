Monster Hunter Rise : Sunbreak s'attarde sur ses armes et leurs nouveautés en vidéo - Fusarbalète lourd, Morpho-hache et Épée et bouclier

Comme ce fut le cas pour Monster Hunter Rise avant sa sortie sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 , Capcom publie une nouvelle série de vidéos explicatives sur les différentes armes et styles de jeu. Mettant principalement en scène la toute nouvelle possibilité (offerte par l'extension Sunbreak) de permuter entre ses sets Talents de Substitution (et donc de débloquer de toutes nouvelles attaques au filoptère), ses courtes vidéos vont vous permettre de découvrir ces nouvelles attaques en pleine action. Au menu du jour, Capcom nous propose une vidéo sur la Fusarbalète lourd, la Morpho-hache et l'Épée et bouclier.

Mettez-vous à l'abri et faites feu sur vos cibles grâce aux nouvelles attaques lien de soie dans #Sunbreak. Attaque lien de soie : Soleil couchant Un filoptère créant un cercle qui augmente le nombre d'impacts lorsque vous tirez des munitions à coups multiples.

Changez de style avec les nouveaux mouvements de Morpho-hache dans #Sunbreak, y compris une nouvelle contre-attaque puissante ! Attaque lien de soie : Contre recharge élémentaire Compresse la morpho-jauge, puis libère une explosion élémentaire.

La polyvalente combinaison Epée & bouclier s'étoffe avec plus de mouvements et de combos Lien de soie dans #Sunbreak ! Attaque lien de soie : Huile de force Un filoptère recouvre votre lame d'un onguent spécial qui fait tomber les monstres plus facilement.