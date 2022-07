Monster Hunter Rise - Capcom remercie les joueurs avec deux packs d'objets pour les 10 millions de ventes du jeu et les 2 millions de ventes de son DLC Sunbreak en une semaine

C'est un beau record, Monster Hunter Rise s'est désormais vendu à 10 millions d'exemplaires depuis sa sortie le 26 mars 2021 et sa monstrueuse extension Monster Hunter RISE : Sunbreak sortie le 30 juin dernier , vient de dépasser les 2 millions de ventes en à peine une semaine ! Pour fêter ce record, Capcom a décidé d'offrir aux joueurs (y compris ceux ne possédant pas l'extension) deux packs d'objets commémoratifs.

De quoi donner un bel avantage aux joueurs lancés dans cette extraordinaire chasse aux monstres !

We ❤️ our Hunters! Two free item packs are now available to celebrate #MHRise shipping 10 million units and #Sunbreak shipping 2 million units worldwide!



Thank you for your support! ???? pic.twitter.com/rGvuTNJf2Y