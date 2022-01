Monster Hunter Rise dépasse enfin les 8 millions d'exemplaires vendus

Grâce à sa toute récente sortie sur PC depuis le 13 janvier dernier , Monster Hunter Rise, le dernier épisode canonique de la série de chasse aux monstres, qui pour un temps fut une exclusivité Nintendo Switch, vient de dépasser l'incroyable barre des 8 millions d'exemplaires vendus en cumulant les ventes sur ces deux plateformes. De plus, dans le communiqué annonçant ces chiffres, Capcom a aussi tenu à annoncer qu'au total, la saga tout entière s'est vendue à hauteur de 78 millions d'exemplaires depuis sa création en 2004 . D'excellents scores pour l'une des franchises les plus importantes de Capcom, aux côtés de Resident Evil, qui attend encore une extension majeure de son contenu via Monster Hunter Rise: Sunbreak dès cet été .

Capcom Co., Ltd. (Capcom) a annoncé aujourd'hui que Monster Hunter Rise pour Nintendo Switch et PC (Steam) a expédié 8 millions d'unités dans le monde. La série Monster Hunter consiste en des jeux d'action de chasse qui opposent les joueurs à des monstres géants dans un magnifique environnement naturel. En commençant par le premier titre en 2004, la série a établi un nouveau genre dans lequel les joueurs coopèrent pour chasser des monstres féroces avec leurs amis et est depuis devenu un phénomène mondial avec des ventes cumulées de la série dépassant 78 millions d'unités expédiées au 30 septembre 2021. . Monster Hunter Rise est sorti sur Steam, une plate-forme PC avec une large base d'utilisateurs mondiale, le 13 janvier 2022. Doté d'une prise en charge 4K haute résolution et d'une fonctionnalité de chat vocal pour PC, le jeu a fourni une nouvelle expérience de chasse qui a suscité les éloges des joueurs tout en élargissant la base de joueurs dans un large éventail de pays et de régions. Ceci, combiné aux ventes de la version Nintendo Switch sortie en mars 2021, a poussé les chiffres de ventes mondiales du jeu à dépasser les 8 millions. À l'avenir, Capcom cherche à élargir davantage sa base de joueurs avec Monster Hunter Rise: Sunbreak, une extension premium massive pour ce titre dont la sortie est prévue à l'été 2022. Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de tous les utilisateurs en tirant parti de ses capacités de développement de jeux à la pointe de l'industrie.

Monster Hunter Rise est disponible depuis le 26 mars dernier sur Nintendo Switch, il fut noté 9/10 par l'incroyable Lotario lors de son test que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici. Enfin, une extension Monster Hunter Rise Sunbreak est attendue pour l'été prochain .

Source : Capcom