Monster Hunter Rise Sunbreak - Amatsu et Shagaru Magala Eveillé débarquent dans la dernière mise à jour gratuite de l'extension

C'est à l'occasion du dernier Digital Event dédié à Monster Hunter RISE : Sunbreak que Capcom vient de nous présenter les dernières nouveautés qui attendent les chasseurs de monstres ayant acquis cette extension payante. Outre les nouvelles quêtes et accessoires, cette 5ème mise à jour gratuite pour ceux ayant acheté Sunbreak signe le retour de deux monstres : Amatsu et Shagaru Magala Eveillé. Le contenu sera officiellement disponible ce 20 avril , et nous vous laissons découvrir la vidéo dédiée ci-dessous. Petit cadeau pour les chasseurs, une mise à jour bonus a également été annoncée pour le mois de juin, avec l'arrivée de l'ultime monstre de l'extension.

L’Amatsu est un redoutable Dragon Ancien qui soumet le climat à sa volonté. Capable d'invoquer des tempêtes et des éclairs, il aurait, selon la légende, rayé une ville entière de la carte. Comme si un tel démon avide de destruction n'était pas déjà un défi assez explosif pour le village de Kamura, le Shagaru Magala éveillé a réussi à utiliser sa puissance écrasante pour dominer les Qurio, les infectant pour qu'il prenne une forme encore plus redoutable. L’Amatsu sera disponible à partir de Rang Maitre 10, et le Shagaru Magala éveillé sera débloqué au Rang Maitre 180. Les Chasseurs capables de dominer ces imposantes créatures seront récompensés par des matériaux et des composants qui leur permettront de fabriquer de nouveaux équipements dotés de compétences uniques.

En plus d'affronter ces titans, les Chasseurs peuvent également s'attaquer à deux Dragons anciens éveillés supplémentaires dans les quêtes de recherche d'anomalie, et relever encore plus de défis avec le nouveau plafond de niveau des Investigations Anomalie, fixé à 300. Tous les matériaux affligés issus de ces chasses peuvent être utilisés au Centre de fusion grâce à la nouvelle fonctionnalité "Fusion Qurieuse" qui permet une personnalisation encore plus poussée des compétences. Les joueurs auront besoin d'un équipement perfectionné avant de se lancer dans les nouvelles Investigations spéciales qui se débloquent après avoir terminé une Investigation anomalie de niveau 300. Ces Investigations spéciales mettent en scène des monstres dotés de divers bonus, notamment une force accrue et des attaques de plus grandes portées.