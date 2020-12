Monster Hunter Rise : Deux nouvelles publicités japonaises avant la démo sur l'eShop

Le prochain Monster Hunter sur Switch s'offre une série de deux nouvelles publicités japonaises avant sa sortie le 26 mars . Visibles ci-dessous, ces nouvelles publicités font monter la pression autour de Monster Hunter Rise qui devrait nous offrir dans les jours qui viennent une démo sur l'eShop. Vous pouvez aussi retrouver les bonus de précommande du titre ci-dessous ainsi que les détails concernant son édition collector attendue le même jour au prix de 89,99euros.

Relevez le défi et rejoignez la chasse !

MONSTER HUNTER RISE, le nouveau titre de la série de jeux d'action-RPG à succès, arrive sur Nintendo Switch ! Affrontez de terribles monstres et utilisez votre butin pour fabriquer de nombreuses armes et armures épiques.

La région inspirée du Japon féodal qui entoure le village Kamura vous invite à explorer de riches écosystèmes et à combattre de nombreuses créatures toujours plus redoutables pour devenir le chasseur ultime.

Un demi-siècle après la dernière Calamité, les chasseurs doivent faire face à une nouvelle menace terrifiante qui risque fort de plonger la région entière dans le chaos.

Acceptez des quêtes et équipez vos armes favorites avant de partir en solo ou en équipe* sur les traces de votre prochaine proie.

Découvrez les nouvelles possibilités de gameplay offertes par les Filoptères et le Chumsky, un nouveau compagnon canin, qui viennent enrichir le solide système de combat qui caractérise la franchise Monster Hunter.

Partez à la découverte de nombreux écosystèmes sans temps de chargement dans un monde inspiré du Japon d'antan.

Apprenez la voie de la chasse, découvrez d'anciens secrets et protégez le monde d'un nouveau cataclysme.

Que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, restez toujours prêts à partir en chasse grâce à la puissance de la Nintendo Switch.

Précommandez le jeu dès maintenant

Pour jouer le 26 mars 2021 dès minuit et recevoir jusqu'à 3,00 € en points or, précommandez MONSTER HUNTER RISE depuis le Nintendo eShop ou via cette page.

En précommandant MONSTER HUNTER RISE, vous recevrez également en bonus les objets suivants :

Armure spéciale Chumsky "Retriever" : donne à votre Chumsky l'apparence d'un splendide Golden Retriever !

Armure spéciale Palico "Chat des forêts" : donne à votre Palico l'apparence d'un fieffé filou des forêts !

Talisman d'apprenti pour de l'aide au début du jeu

MONSTER HUNTER RISE - Édition collector

L'édition collector de MONSTER HUNTER RISE sera aussi disponible au lancement du jeu le 26 mars 2021. Elle inclut une version physique du jeu, un code de téléchargement pour le pack de DLC "Kit deluxe", un amiibo Magnamalo, un badge et un ensemble d'autocollants.