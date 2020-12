Monster Hunter Rise: une présentation vidéo pour les fusarbalètes, la lance et l'épée longue avant la sortie sur Nintendo Switch en mars

Nous vous en parlions déjà ici, Capcom poursuit donc sa série de vidéos de gameplay présentant les différentes armes disponibles dans Monster Hunter Rise. Au menu du jour, quatre nouvelles présentations d'armes visibles ci-dessous, la fusarbalète légère et lourde, la lance et enfin l'épée longue. Ce sont donc déjà 6 des 14 armes présentes dans le jeu qui ont eu le droit à leurs vidéos dédiées, plus que 8 armes à présenter d'ici la sortie du titre le 26 mars prochain , au rythme de deux vidéos par jour, l'attente avant la fin de cette série de présentations ne devrait plus être longue. Capcom compte-t-il enchaîner avec une vidéo de présentations de chaque nouveaux monstres ? Ou bien Monster Hunter Rise nous réserve encore des surprises ? Patience est mère de vertu !

You can also pet your scouting pal, Cohoot! ???? #MHRise pic.twitter.com/JdgxPn4Tty — Monster Hunter (@monsterhunter) December 15, 2020