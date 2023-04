Monster Hunter Now - Monstres et Chasseurs envahiront vos rues et vos smartphones en septembre

Après avoir envahi les consoles portables et de salon, l'une des licences les plus connue de Capcom Monster Hunter s'apprête à débarquer sur vos smartphones cette année. Monster Hunter Now de son petit nom vous proposera d'amener l'expérience de chasse aux monstres au coin de votre rue, dans les parcs, et là où le vent vous emportera. Les joueurs intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant sur monsterhunternow.com pour participer au tirage au sort de la phase bêta du jeu qui sortira sur Apple Store et Google Play. Monster Hunter Now sera distribué par Niantic, sous licence CAPCOM dans le courant du mois de septembre 2023.

Pour toutes celles et ceux qui ont déjà rêvé de partir à la chasse aux monstres dans le monde réel, « Monster Hunter Now » fait de ce rêve une réalité. Les joueur·euse·s incarnent un·e chasseur·euse et partent à l’aventure en équipe pour abattre les monstres les plus dangereux au monde, ajoutant une dimension sociale à cette expérience palpitante. Le jeu est disponible exclusivement sur smartphone, vous pouvez facilement inviter vos ami·e·s à vous rejoindre.

Source : Monster Hunter