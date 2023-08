Monster Hunter Now dévoile le personnage de Qualily

En attendant la sortie de Monster Hunter Now en septembre prochain, Niantic vient de dévoiler un tout nouveau trailer mettant en scène un des personnages du jeu. Pour rappel, le jeu sera disponible à partir du 14 septembre 2023 sur smartphones.

Niantic introduit un nouveau personnage dans Monster Hunter Now : Qualily. Elle était à l'origine l'une des meilleures chasseuses de la guilde, mais elle s'est retirée des premières lignes et s'est consacrée à la formation et à l'assistance de la jeune génération. Au cours d'une mission de la guilde, elle est arrivée accidentellement dans ce monde.

Sa connaissance des monstres et son sang-froid pour guider les chasseurs sont inégalés, tout comme sa curiosité, qui l'attire fébrilement vers les objets inconnus de notre monde.