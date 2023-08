Monster Hunter Now atteint le milion de pré-enregistrements

La chasse n'a pas encore commencée que les chasseurs sont réunis en nombre, prêts à dégainer leurs smartphones en pleine rue et en forêt avec leur nouveau jeu Monster Hunter Now tournant à plein régime. Si vous suivez un peu l'actualité Monster Hunter, Capcom a lancé il y a quelques jours l'ouverture des pré-inscriptions pour son nouveau jeu mobile Monster Hunter Now, et a déjà atteint le cap symbolique du million de pré-enregistrement. Le développeur Niantic a par ailleurs annoncé que des bonus plus importants seront offerts aux premiers joueurs dès que les paliers de 2M, 3M et 5M de pré-enregistrements seront atteints. A voir maintenant si la qualité du jeu sera au RDV pour sa sortie le 14 septembre 2023 .

Les nombreux joueurs qui se préenregistrent profiteront de bonus qui seront débloqués à chaque palier franchit. Veuillez découvrir les différents paliers :

500 000 personnes : Potion x10 et Paintball x3

1,000,000 : Médaille de fondateur et galet d'errance x3

2 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d'objets de 500 emplacements

3 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3

5 000 000 : 10 000 Zenny et une NOUVELLE extension de la boîte d'objets de 1 000 emplacements !

Les bonus offrent un certain nombre d'avantages aux chasseurs :

Les balles de peinture sont utilisées pour marquer les monstres que vous rencontrez au cours de vos voyages afin de pouvoir les chasser plus tard pendant votre temps libre.

La médaille du fondateur est une récompense commémorative pour les joueurs qui s'inscrivent à l'avance.

Le Galet d'Errance élargit le champ d'accès aux monstres et aux points de collecte.

Le Maquillage Spécial de précommande peut être utilisé pour personnaliser l'apparence de votre personnage.

Découvrez le design des deux Maquillage Spéciaux de préenregistrement en avant-première mondial !