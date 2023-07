Monster Hunter Now débarquera le 14 septembre sur smartphones

La chasse aux monstres reprendra bientôt, mais cette fois-ci vous serez armé de votre smartphone ! Fruit d'un partenariat entre Capcom et Niantic à qui l'on doit déjà un certain Pokémon Go, le nouveau jeu Monster Hunter Now vient de confirmer sa sortie pour le 14 septembre 2023 . Si vous souhaitez faire partie des premiers testeurs de ce nouvel opus, les préinscription sur l'App Store et Google Play peuvent se faire via ce lien. Toutes les personnes qui se préinscriront recevront des récompenses en fonction des paliers de préinscriptions atteints par les joueurs.

Monster Hunter Now met les joueurs dans la peau d'un chasseur, et les fans de la franchise Monster Hunter se sentiront comme chez eux. Monster Hunter Now offre une expérience de chasse aux monstres, d'amélioration d’équipement et de combat similaire à la franchise, et en y ajoutant la chasse dans le monde réel. La chasse aux monstres les plus puissants nécessitera de travailler en équipe, les joueurs peuvent se regrouper jusqu'à trois. Les nouveaux joueurs ne seront pas mis de côté et pourront découvrir le monde de Monster Hunter.

Les nombreux joueurs qui se préenregistreront, profiteront de bonus* qui seront débloqués à chaque palier franchit. Retrouvez ci-dessous les différents paliers :

500 000 personnes : Potion x10 et Paintball x3

1,000,000 : Médaille de fondateur et galet d'errance x3

2 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d'objets de 500 emplacements

3 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3

5 000 000 : 10 000 Zenny et une NOUVELLE extension de la boîte d'objets de 500 emplacements !

Pour plus de détails sur les bonus, veuillez suivre ce lien.

Ces bonus offrent un certain nombre d'avantages aux chasseurs. Les balles de peinture sont utilisées pour marquer et chasser les monstres rencontrés au cours du voyage et pouvoir les chasser. La médaille de fondateur est une récompense commémorative réservée aux joueurs préenregistrés. Le Caillou Magique élargit les possibilités d'accès aux monstres et aux points de collecte, tandis que le Maquillage Spécial de précommande peut être utilisé pour définir l'apparence de votre personnage.

Voici la liste des monstres que les joueurs de Monster Hunter Now rencontreront :