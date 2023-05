Mini Motorways et Mini Metro - La Franchise "Mini" fête ses 10 ans avec une mise à jour

Mini Metro et Mini Motorways, tous deux disponibles sur Nintendo Switch ont été développés par Dinosaur Polo Club, studio qui vient d'annoncer qu'ils s'apprêtent à fêter les 10 ans de la franchise "Mini" via une mise à jour dans Mini Motorways. Dès le 24 juillet prochain , le jeu bénéficiera d'une mise à jour ajoutant une toute nouvelle carte au jeu et des trains au jeu. Les joueurs pourront aussi également profiter de nouveaux défis sur les cartes de Tokyo, Varsovie et Lisbonne.

Le mois dernier, la communauté a désigné les 30 cartes emblématiques de Mini Metro qu'elle aimerait le plus voir transposer sur Mini Motorways. En fin de compte, le vote s'est arrêté à quatre villes phares : Londres, New York, Paris et Hong Kong : Londres, New York, Paris et Hong Kong. Après un vote animé au sein de la communauté, la ville de New York a été couronnée pour rejoindre la liste des cartes croisées à venir sur Mini Motorways !

La seule chose mini à propos du 10e anniversaire de Mini Motorways est le nom, car d'autres surprises nous attendent. Les villes de Londres et de Mumbai s'aligneront également pour recevoir une nouvelle couche de ronds-points et d'autoroutes dans Mini Motorways. Les fans de mini-métros peuvent également se réjouir, car les cartes de Tokyo, Varsovie et Lisbonne sont en route, avec des systèmes ferroviaires adaptables et de nouveaux défis à relever.

En plus de ces nouveaux terrains de jeu urbains, Mini Motorways proposera également une fonctionnalité très demandée dans ses trois nouvelles cartes : les trains. Planifiez les itinéraires parfaits pour une ville joyeuse et animée, en intégrant désormais un système ferroviaire. Les joueurs pourront profiter de cette mise à jour en juillet, car Dinosaur Polo Club a un long voyage devant lui.

Dinosaur Polo Club fête ses 10 ans d'existence depuis sa première plongée dans le monde merveilleux de Mini lors d'un Ludum Dare Game Jam, où Mini Metro a été créé dans sa première itération en 2013. Le récent vote de la communauté a été l'occasion de réfléchir à la dernière décennie de travail aux côtés de joueurs aussi passionnés. Basé dans la magnifique ville de Wellington, en Nouvelle-Zélande, Dinosaur Polo Club a été fondé par les frères Peter et Robert Curry avec pour mission de créer des jeux à partir de concepts simples de la vie quotidienne, conçus pour tout le monde.

Mini Metro s'est transformé en un projet nommé aux BAFTA et a généré suffisamment d'élan pour une suite, Mini Motorways, qui a recueilli les mêmes éloges de la critique et les mêmes récompenses, notamment l'IndieCade Choice Award et l'Independent Games Festival Audience Award en 2022.