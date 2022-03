Mini Motorways avance sa date de sortie sur Nintendo Switch

D'ores et déjà disponible sur l'Apple Arcade ainsi que sur Steam, Mini Motorways semble jouir d'un certain succès puisqu'il dénombre pas moins de 4 millions de joueurs recensés. Alors qu'une version Nintendo Switch était annoncée pour ce jeu de stratégie tournant autour de la gestion d'un réseau routier,

Dinosaur Polo Club semble vouloir accélérer le mouvement en pressant la sortie de la version dédiée à la version hybride. Mini Motorways est donc à présent attendu dans le courant du second trimestre 2022 avec de nombres fonctionnalités au programme.

Vous avez déjà rêvé de redéfinir le paysage urbain de votre ville pour en finir avec les embouteillages ? Mini Motorways est le jeu qu’il vous faut.



Conçu par le studio qui a créé Mini Metro, Mini Motorways est un jeu de construction des routes qui parcourent une ville en expansion. Construisez un réseau routier afin de concevoir une métropole effervescente. Faites en sorte que le trafic reste fluide, et gérez les améliorations avec précaution afin de répondre aux demandes de votre réseau. Combien de temps pourrez-vous garder les villes du monde en mouvement ? Caractéristiques Dessinez des routes dans des villes dynamiques qui grandissent et changent continuellement. Chaque partie est unique !

Explorez de superbes cartes inspirées de villes du monde entier.

Choisissez parmi une variété de mises à niveau pour répondre aux exigences de votre réseau routier en constante expansion : autoroutes, ronds-points, et plus encore !

Sélectionnez différentes palettes de couleurs sur chaque carte, y compris les modes daltonien et nuit.

Détendez-vous en écoutant une bande sonore réactive de Disasterpeace qui évolue en même temps que votre ville.

Débloquez de nouvelles cartes et des accomplissements au fur et à mesure de votre maîtrise du jeu.

Exportez des GIFs de votre ville pour les partager avec vos amis.

Affrontez d'autres joueurs dans les défis quotidiens et hebdomadaires.

Rejoignez Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube.