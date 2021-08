Mini Motorway se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce

La "suite" de Mini Metro, le bien nommé Mini Motorways (puisque dans ce jeu vous devrez gérer non plus des lignes de métros mais du trafic routier) vient de se doter d'une toute nouvelle bande-annonce. Ces nouvelles images viennent célébrer la sortie du jeu sur Steam et sur l'Apple Arcade, sur Nintendo Switch le jeu est toujours prévu pour l'année 2022 , soit 4 ans après la sortie de Mini Metro sur l'eShop (sorti en 2018 ).

C'est aussi l'occasion de réaliser à quel point le titre se démarque visuellement de son ancêtre (très minimaliste) en flamboyant de couleurs et d'animations. Développé et édité par Dinosaur Polo Club, ce nouveau jeu de gestion devrait ravir les amateurs de jeux relaxants et challengeants. Il n'est pas encore clair si Dinosaur Polo Club réaliseront eux-mêmes le portage sur Nintendo Switch mais nous avons encore de longs mois pour avoir des nouvelles de Mini Motorways.