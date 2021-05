Mini Motorways la suite de Mini Metro s'annonce sur Nintendo Switch

Si vous aviez aimé Mini Metro qui était sorti sur Nintendo Switch en août 2018 , cette nouvelle devrait vous ravir. Mini Motorways, la suite de Mini Metro par les mêmes développeurs vient d'annoncer son portage sur la console hybride pour l'année 2022 . Cette suite spirituelle reprend le concept de base diablement efficace de Mini Metro pour l'amener sur la thématique du réseau routier.

Vous devrez non pas construire des lignes de métros flambants neuves mais des routes qui deviendront les artères d'une métropole en devenir. Feux rouges, stops et intersections seront vos armes pour fluidifier le trafic routier et éviter les accidents. Fans de Mini Metro êtes-vous conquis par cette suite ?