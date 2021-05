Miitopia : un coup d'œil sur le rôle des amiibo et les costumes qu'ils débloquent sur Nintendo Switch

Miitopia est le prochain "gros" jeu de la Nintendo Switch. Portage du titre sorti en 2016 sur 3DS, le titre pourrait bien créer la surprise et devenir l'un des best sellers de la console. Il faut dire que la démo du jeu (dont vous pouvez retrouver notre aperçu ICI) a eu un succès étonnant notamment grâce à l'outil de personnalisation des Mii permettant de créer des personnages délirants avec l'aide de perruques et de nouveaux maquillages. En attendant la sortie du titre, nous vous invitons à découvrir le rôle des amiibo dans le jeu. En effet, Miitopia est compatible avec les amiibo via un personnage du jeu nommé Maria que l'on rencontre au début de l'aventure. A priori tous les amiibo sont compatibles mais seulement quelques-uns (les amiibo Zelda, Animal Crossing, Mario, Splatoon, Kirby...) permettent de récupérer un costume, les autres (comme les amiibo Pokémon, Fire Emblem, Kid Icarus...) devant se contenter d'un petit cadeau.

Pour voir tout ceci en action, retrouvez notre vidéo dans laquelle vous découvrirez quelques costumes. Enjoy