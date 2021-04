Miitopia - Les joueurs redoublent d'inventivité pour la création de leurs personnages

Miitopia est un RPG développé par Nintendo mettant sur le devant de la scène les Mii, ces petits avatars arrivés initialement avec la Nintendo Wii. Si leur utilisation a clairement été laissée sur le bord de la route ces dernières années, Miitopia compte bien vous donner envie de vous remettre à la personnalisation poussée des personnages. Si l'éditeur standard avait déjà permis de faire quelques Mii atypiques, Miitopia possède tout un lot d'accessoires afin de personnaliser les Mii qui apparaitront durant votre aventure.

Entre les perruques, le maquillage et toutes les options de coloration, il n'en fallait pas plus aux joueurs pour laisser parler leur inventivité, et donner vie à des personnages de la pop culture. Le site NintendoLife a d'ailleurs fait une petite compilation de créations surprenantes. A noter que les possesseurs de Miitopia auront également la possibilité de partager et de recevoir des Mii personnalisés d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à partager vos créations sur la toile. Pour rappel, Miitopia sortira sur Nintendo Switch le 21 mai 2021 , et une démo gratuite est accessible dès à présent, pour vous permettre de commencer la création de vos Mii personnalisés.

J'ai fait quelques mii de JoJo dans #Miitopia !!!



Code d'accès : 7F6HT81 pic.twitter.com/4EEDJ3t0Si — Dorian BIGOT (@DorianBIGOT2) April 29, 2021

Source : Nintendo