Miitopia se laisse une minute pour convaincre dans sa bande-annonce de lancement

Fraîchement sorti sur Nintendo Switch Miitopia en remet aujourd'hui une couche avec sa bande-annonce de lancement. Simple mais efficace, la bande-annonce publiée par Nintendo nous donne un meilleur aperçu du jeu, de son univers et de ses mécaniques. Originellement sorti en décembre 2016 sur Nintendo 3ds le titre s'est refait une beauté pour son remake, au niveau esthétique mais aussi au niveau de son contenu qui s'est vu quelque peu étoffer (notamment au niveau de son éditeur de mii).

Une démo du titre est par ailleurs toujours disponible sur l'eShop si vous voulez vous essayer au jeu avant de l'acheter.

Vous êtes-vous laissé convaincre par le jeu ? Quels sont vos premiers retours ?

Vivez une aventure complètement déjantée avec Miitopia, un nouveau titre disponible sur Nintendo Switch. Explorez un vaste monde et affrontez de nombreux ennemis dans une quête pour sauver les visages volés par l'infâme avatar du mal. Dans cette aventure, c'est vous qui faites le casting : créez et ajoutez qui vous voulez dans les rôles principaux, des braves compagnons qui rejoindront votre expédition au grand méchant, l'avatar du mal en personne.

Créez des liens entre vos Mii entre deux combats en faisant une pause à l'auberge. Si vous placez des membres de votre groupe ensemble, leur amitié évoluera. Vous pouvez même envoyer vos Mii en sortie, par exemple au café ou au cinéma. Aucune relation entre deux personnages ne sera la même ! Attendez-vous à des interactions hilarantes, à des échanges imprévus et à des situations complètement loufoques qui rendront votre aventure unique.

Et si vous intégriez à votre groupe un fidèle destrier ? En passant du temps avec ce compagnon, il sera possible de gagner sa loyauté : il vous aidera au combat et sera toujours à vos côtés.

Une aventure Mii-thique ! Créez et ajoutez des Mii dans le jeu via l'éditeur de Mii de votre Nintendo Switch et importez même la joyeuse bande de personnages de vos amis*. Dans Miitopia, les joueurs ont désormais plus d'options de personnalisation - avec notamment des perruques glamour, des coiffures colorées et des peintures de guerre - pour donner des looks encore plus géniaux à leurs Mii.

