Miitopia : en route pour une aventure délirante sur Nintendo Switch

C'est l'évènement du jour sur Nintendo Switch. Miitopia est enfin disponible . Pour rappel, le jeu est un portage du jeu du même nom sorti en 2016 sur 3DS. A priori, d'ailleurs, il ne faut pas s'attendre àç de gros bouleversements puisque le jeu est dans els grandes lignes identique au titre original si ce n'est que désormais un cheval peut se joindre au groupe et qu'en plus des options dédiées à la création de Mii, il est possible désormais d'ajouter de nombreuses options de maquillages et pas mal de perruques permettant des créations bien plus délirantes. Alors que le jeu n'a pas crevé le plafond des charts sur 3DS, la démo gratuite du titre a bénéficié d'une "hype" inattendue laissant penser que le titre pourrait bien créer la surprise et séduire une partie du public ayant fait un triomphe à Animal Crossing : New Horizons- en tout cas, c'est ce que Nintendo espère... En attendant si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu, retrouvez ci-dessous le début de l'aventure dans trois nouvelles vidéos.

Pour rappel, Miitopia est attendu le 21 mai sur Nintendo Switch. Plus d'infos dans nos news précédentes.

Vivez une aventure complètement déjantée avec Miitopia, un nouveau titre disponible sur Nintendo Switch. Explorez un vaste monde et affrontez de nombreux ennemis dans une quête pour sauver les visages volés par l'infâme avatar du mal. Dans cette aventure, c'est vous qui faites le casting : créez et ajoutez qui vous voulez dans les rôles principaux, des braves compagnons qui rejoindront votre expédition au grand méchant, l'avatar du mal en personne. Créez des liens entre vos Mii entre deux combats en faisant une pause à l'auberge. Si vous placez des membres de votre groupe ensemble, leur amitié évoluera. Vous pouvez même envoyer vos Mii en sortie, par exemple au café ou au cinéma. Aucune relation entre deux personnages ne sera la même ! Attendez-vous à des interactions hilarantes, à des échanges imprévus et à des situations complètement loufoques qui rendront votre aventure unique. Et si vous intégriez à votre groupe un fidèle destrier ? En passant du temps avec ce compagnon, il sera possible de gagner sa loyauté : il vous aidera au combat et sera toujours à vos côtés. Une aventure Mii-thique ! Créez et ajoutez des Mii dans le jeu via l'éditeur de Mii de votre Nintendo Switch et importez même la joyeuse bande de personnages de vos amis*. Dans Miitopia, les joueurs ont désormais plus d'options de personnalisation - avec notamment des perruques glamour, des coiffures colorées et des peintures de guerre - pour donner des looks encore plus géniaux à leurs Mii. Une démo gratuite de Miitopia est disponible sur le Nintendo eShop.

