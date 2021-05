Miitopia reçoit non pas une mais deux mises à jour pour son lancement

Miitopia est disponible depuis aujourd'hui sur Nintendo Switch. portage du jeu sorti sur 3DS en 2016, Miitopia est une aventure façon RPG pour les nuls, l'idée étant de s'amuser à donner les différents rôles du jeu à ses amis et aux membres de sa famille ou encore à des personnages célèbres ou des héros de dessins animés. Tout est possible, il suffit simplement à chaque fois de créer le Mii correspondant. Avec un côté délirant, voire carrément WTF, s'impose comme un jeu sympa et amusant même s'il faudra attendre encore un peu pour voir ce que donne les nouveautés de la version switch dans notre test à paraître prochainement.

En attendant, si vous avez craqué et déjà lancé le jeu, vous avez sûrement remarqué que le jeu avait droit non pas à une mais à deux mises à jour pour son lancement ! Assurez-vous de bien els télécharger avant de commencer car vous risquez sinon de perdre votre progression( voir le détail ci-dessous )

Pour rappel, Miitopia est attendu le 21 mai sur Nintendo Switch. Plus d'infos dans nos news précédentes.