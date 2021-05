Miitopia fait sa pub à la télé en France

Miitopia est LE jeu de la semaine de la Nintendo Switch et on vous en a déjà beaucoup parlé (voir ici) Pour rappel, il s'agit d'un portage HD de Miitopia sorti en 2016 sur 3DS qui à l'époque avait divisé à la rédaction, entre ceux appréciant le côté simpliste et délirant de l'aventure, et les autres le trouvant répétitif et bien moins fou que d'autres titres WTF de Nintendo comme Tomodachi Life par exemple (Souvenez-vous.) En attendant de voir comment le titre sera reçu sur Nintendo Switch et si les quelques nouveautés changeront la donne, nous vous invitons à découvrir la première publicité actuellement diffusée en France. Enjoy.

