Metroid Dread : une polémique "très laide" à propos des crédits du jeu

Metroid Dread est incontestablement une grande réussite sur Nintendo Switch et les louanges viennent de partout. Cependant tout n'est à priori pas rose dans l'univers de si on en croit d'anciens employés de MercurySteam (le studio espagnol qui a développé le jeu) qui prétendent avoir travaillé un certain temps sur le jeu sans que leur nom n'apparaisse dans les crédits du jeu. Dans un article publié par Vandal on découvre ainsi le message posté sur LinkedIn par Roberto Mejías, un artiste 3D qui tout en félicitant MercurySteam s'étonne de ne pas être crédité au générique alors qu'il a travaillé sur le jeu pendant près de huit mois et qu'il peut y reconnaître ses ajouts :

Je tiens à féliciter sincèrement l'équipe de Metroid Dread pour avoir sorti un jeu aussi exceptionnel. Je ne suis cependant pas surpris de la qualité du jeu, car la quantité de talent dans cette équipe était à son comble. Je le sais de première main car, bien que n'étant pas inclus au générique du jeu, j'ai fait partie de cette équipe pendant huit mois. En jouant au jeu, j'ai reconnu pas mal d'atouts et d'environnements sur lesquels j'ai travaillé... donc mon travail est là. Ensuite, je voudrais demander à MercurySteam : Pourquoi n'apparais-je pas au générique du jeu ? Est-ce une sorte d'erreur ? J'apprécierais vraiment d'avoir une réponse à cela. Merci en avance. Encore une fois : FÉLICITATIONS, L'ÉQUIPE !

L'article de Vandal rappelle que ce problème n'est pas nouveau. Depuis longtemps, de nombreux employés de MercurySteam se plaignent de ce qu'ils décrivent comme une "pratique très laide" qui écarte du générique final des jeux, des personnes qui ont pourtant contribué à leur développement. Il est vrai qu'aucune règle n'oblige vraiment le studio à créditer leur personnel et c'est d'ailleurs un problème qui touche toute l'industrie, certains studios utilisant "les crédits pour récompenser, ou punir , les développeurs" comme rappelé dans un article publié par Kotaku.

Contacté par Vandal, un représentant de MercurySteam a tenté de clarifier la politique du studio en expliquant qu'il fallait "travailler sur le projet au moins 25% du temps du développement total du jeu, pour apparaître dans le générique final" ajoutant qu'il y avait des exceptions " lors de contributions exceptionnelles". Une déclaration qui n'a pas forcément convaincu les intéressés notamment un autre artiste (préférant rester anonyme) ayant travaillé près de 11 mois sur le jeu sans voir son travail "récompensé" dans le générique. Sachant que le développement du jeu a duré 4 ans , il aurait donc fallu qu'il travaille un mois supplémentaire pour avoir l'honneur de se retrouver au générique du jeu ce qui est tout de même assez ridicule. Logiquement toute personne ayant contribué au développement d'un jeu devrait être inclus dans son générique...

Depuis la publication de l'article de Vandal, d'autres artistes ayant travaillé sur Metroid Dread se sont manifestés pour apporter des témoignages similaires. Une triste réalité méconnue qui vient quelque peu entacher la sortie de Metroid Dread même si, évidemment, cela n'enlève rien aux grandes qualités du titre. En attendant d'autres développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Dread est disponible sur Nintendo Switch.

Source : Elespanol