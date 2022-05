Mario Strikers Battle League Football : 10 personnages supplémentaires pourraient être ajoutés en DLC

Mario Strikers: Battle League Football est l'un des évènements du mois prochain sur Nintendo Switch. D'ici là, le nouveau Mario Football aura eu droit à une démo spéciale permettant de tester le jeu en ligne (et dont vous pouvez dès à présent essayer le tutoriel.) L'occasion de découvrir les 10 personnages jouables du jeu (que nous vous avons présenté ici) en attendant d'en découvrir d'autres via des mises à jour. En effet, Nintendo a annoncé il y a peu que bénéficiera (mais qui en doutait) de contenu supplémentaire. Si pour le moment, on ne sait pas quels nouveaux personnages viendront se fritter à Mario et ses amis, des datamineurs ont découverts que les fichiers du jeu cachaient dix emplacements supplémentaires pour les personnages laissant penser qu'au moins dix autres footballeurs-euses étaient prévu(e)s. Alors, faut-il s'attendre à l'arrivée d'autres personnages du Marioverse comme une certaine Daisy (qui a semble-t-il quelques fans...) ou Nintendo va-t-il élargir l'invitation à d'autre stars d'autres licences comme Zelda, Kirby, Animal Crossing, Metroid ou autres ?

Patience, Mario Strikers: Battle League Football sera disponible le 10 juin 2022 sur Nintendo Switch

Mario Strikers has 10 characters at launch, but 20 character slots. Looks like there may be an additional 10 coming through the recently announced free DLC. pic.twitter.com/PCGSlDOzoB