La princesse Daisy sera-t-elle au casting de Mario Strikers: Battle League Football ? Les fans se mobilisent

Daisy est une des princesses de Nintendo. C'est un personnage apparu la première fois dans le jeu Game Boy de 1989, Super Mario Land. C'est un peu l'opposé de la princesse Peach même si on est loin d'une Wario (par rapport à Mario- d'ailleurs à quand une vraie "Weach" ?) Daisy est la princesse du royaume Sarasaland et elle est présentée comme une femme forte ayant un caractère bien trempé et ne rechignant jamais à la bagarre. Cependant, c'est surtout en tant que "guests" des jeux multi-joueurs de Nintendo que les joueurs la connaissent. On la retrouve en effet dans pas mal de jeux multi Nintendo : les Super Smash Bros., Mario Party, Mario Kart et pratiquement tous les Mario Sports. On la retrouve d'ailleurs en bonne place dans Mario Smash Football sorti en 2005 sur GameCube et dans sa suite Mario Strikers Charged Football sorti en 2007 sur Wii. Et logiquement, on devrait aussi la retrouver dans le nouvel opus de la célèbre série de foot : Mario Strikers: Battle League Football... Cependant, pour le moment, Daisy n'est pas apparue ni dans le trailer de présentation ni dans les artworks dévoilant les dix personnages jouables d'emblée dans le nouveau jeu...

Il est vrai que ces dernières années, d'autres personnages féminins ont été mis en avant par Nintendo. D'abord, la sublime Harmonie, l'inoubliable fée galactique de Super Mario Galaxy que l'on retrouve désormais dans chaque nouveau titre multi Nintendo et qui a même droit à sa version Lapins Crétins dans Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope (qui s'annonce vraiment désopilant.) Mais aussi Pauline, la première petite amie de Mario, que tout le monde prend généralement pour Peach dans le premier Donkey Kong et qui pendant longtemps est restée dans les pattes du super gorille avant de faire un retour remarqué en 201 7 dans Super Mario Odyssey.

Il est vrai qu'à côté de ces deux icônes, Daisy n'a pas encore eu droit à un vrai rôle dans un grand jeu Nintendo. Pour autant, la princesse a des fans. Il suffit de lire les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux espérant la retrouver dans Mario Strikers: Battle League Football pour s'en convaincre. Beaucoup déplorent son absence de base dans les personnages du jeu, d'autres jurent qu'ils n'achèteront pas Mario Strikers: Battle League Football si Daisy est laissée sur le banc de touche...

Ce n'est pas la première fois que les fans râlent pour l'absence d'un de leurs personnages fétiches dans un jeu Nintendo. On se souvient de Waluigi, réclamé à cor et à cri dans Super Smash Bros. Ultimate mais qui devra se contenter de son costume Mii... Dans le cas de Daisy, il est encore tout à fait possible de la retrouver dans Mario Strikers: Battle League Football surtout que l'on peut déjà s'attendre à des DLC...

Alors Daisy rejoindra-t-elle les équipes de Mario Strikers: Battle League Football ? Rendez-vous le 10 juin 2022 pour le découvrir sur Nintendo Switch. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Here's how the squad lines up in #MarioStrikers: Battle League Football… pic.twitter.com/YggLROtc4U — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) May 9, 2022

I sleep. What recent news/topics/tweets/videos y’all want me to talk about tomorrow? pic.twitter.com/aQLP2QUrCo — Omni ☕️ (@InfernoOmni) May 10, 2022

Im gonna miss my main ???? still think this is gonna be the best Sports game on the console thou pic.twitter.com/0oFKzpS9Ai — ShantaeForSmash (@ForShantae) May 9, 2022

Source : Nintendolife