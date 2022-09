Pauline et Diddy Kong enfin disponible dans Mario Strikers: Battle League Football - Tous les détails de la seconde mise à jour

Annoncée lors du Nintendo Direct de septembre 2022 , la seconde mise à jour de contenu gratuite (sur trois attendues) de Mario Strikers: Battle League Football vient de débarquer . Amenant avec elle Pauline, la maire de New Donk City et Diddy Kong, cette seconde mise à jour devrait faire plaisir aux fans du jeu qui l'estiment sous exploité et à la limite de l'abandon. En plus de ces deux nouveaux personnages, de nouveaux équipements inspirés de tonneaux et un nouveau stade, le Planétoïde, sont ajoutés en jeu.

La prochaine vague de contenu sera la dernière et devra sortir sur le jeu d'ici la fin de l'année , à l'instar des deux premières, elle proposera probablement deux nouveaux personnages, de nouveaux items et un nouveau stade.