Le football est dans l'actualité en ce moment: l'équipe de France de football vient de lamentablement perdre contre le Danemark et le Real Madrid vient de remporter sa 15 ème Ligue des Champions dans un Stade de France à l'organisation bancale. Le football vidéoludique change de nom et se transforme en free to play, sauf chez Nintendo où, 15 ans après l'épisode Wii, la Switch accueille un nouveau Mario Strikers intitulé lourdement Battle League Football. C'est alors l'occasion pour l'équipe de Cartoon Master de chausser ses crampons les plus affutés pour réaliser un Spécial Mario Strikers ce dimanche. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Spécial Mario Strikers !

Nonomangaka a dessiné sur une blague que ferait Bowser à Mario. Boo a trop peur de la balle pour pouvoir être un gardien de but efficace !

Judark fait intervenir le ministère français de la culture dans Mario Strikers: Battle League Football afin de franciser le jeu.

Adrien a dessiné sur l'absence inexpliquée de Daisy dans le roster de personnages de Mario Strikers: Battle League Football.

Cartoon Master Spécial Mario Strikers est déjà terminé. Rendez vous le 19 Juin à 10 heures pour l'épisode final de la saison. Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !