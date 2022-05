Mario Strikers: Battle League Football annonce une démo gratuite avec des sessions de matchs en ligne et confirme l'arrivée ultérieure de contenu supplémentaire

Il ne dérogera pas à la nouvelle règle des jeux sportifs made in Nintendo, Mario Strickers: Battle League Football bénéficiera bien de contenus supplémentaires téléchargeables gratuits après sa sortie. À l'instar de Mario Tennis Aces ou encore de Mario Golf: Super Rush, de nouveaux personnages seront ajoutés au jeu au fil des mois à venir, de quoi rallumer l'espoir de voir Daisy faire son grand retour dans la saga.

De plus, une démo d'ores et déjà téléchargeable du titre est disponible gratuitement sur l'eShop et vous permet de jouer au tutoriel du jeu. Des sessions de matchs en ligne seront aussi ouvertes samedi 4 et dimanche 5 juin . En voici les horaires à l'heure de Paris :

Samedi 4 juin 05:00 - 06:00

13:00 - 14:00

21:00 - 22:00 Dimanche 5 juin 05:00 - 06:00

13:00 - 14:00

21:00 - 22:00

Des horaires fixes à respecter scrupuleusement si vous désirez tester gratuitement l'aventure Mario Strickers : Battle League Football avant sa sortie le 10 juin prochain .

Grâce à cet événement, les abonnés Nintendo Switch Online vont pouvoir faire leurs premiers exploits sur le terrain au cours de matches en ligne avant la sortie du jeu le 10 juin ! Téléchargez la démo dès maintenant pour vous échauffer en suivant le tutoriel du jeu avant le coup d'envoi. Participer au First Kick est également l'une des missions du programme « Missions et récompenses » réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. Rejoignez l'événement au cours de l'un des six créneaux du week-end pour gagner 100 points platine ! Combien de personnes peuvent jouer ensemble ? Jusqu'à deux personnes peuvent jouer ensemble sur une seule console Nintendo Switch.