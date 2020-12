Mario Kart TOUR : la saison hivernale spéciale Noël est ouverte

Le mois de décembre est arrivé, un mois assez important pour les éditeurs et joueurs car c'est la période où les jeux commencent à se transformer pour laisser place aux contenus festifs de Noël. C'est le cas par exemple de Mario Kart TOUR qui se voit lui aussi se métamorphoser et donner place à sa saison hivernale. Dans cette nouvelle saison vous retrouverez comme à son habitude de nouveaux défis, de nouvelles courses aux couleurs de Noël et différentes catégories d'invocations avec en lumière cette semaine le tuyau d'invocation Bowser Père Noël. Dans cette invocation hebdomadaire vous aurez peut-être une chance d'obtenir :

Personnage : Bowser Père Noël

Kart : le Roi Bowser festif

Planeur : les cloches festives

De plus, une offre limitée pour 43, 99€ vous donnera la possibilité d'obtenir 90 rubis, le personnage Daisy Mère Noël et son kart Turboruban Noël en jeu. Découvrez dès maintenant le trailer de lancement de cette saison hivernale. D'autres personnages exclusifs seront disponibles eux aussi dans des invocations individuelles dans les prochaines semaines. Alors à vos économies !